POR LA RIOJA exige a Capellán y al alcalde de Villamediana que expliquen las prestaciones secretas que recibirá el municipio a cambio de acoger menores inmigrantes

Tras reconocer y rechazar Casalarreina las negociaciones ocultas, la formación regionalista pide explicaciones sobre “los inmuebles adquiridos, qué ofrece el ejecutivo regional -dotaciones o existe un trasfondo económico-, y si organizaciones privadas reciben contraprestaciones económicas”. POR LA RIOJA considera especialmente grave la posición manenida por el portavoz y secretario general del PP riojano, Alfonso Domínguez, que justifica la ocultación de ubicaciones y de los acuerdos con los municipios.

POR LA RIOJA exige al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán (PP) y al alcalde de Villamediana de Iregua, Rubén Gutiérrez (PP), que expliquen y detallen que prestaciones ocultadas públicamente recibirá el municipio villametrense.

La formación regionalista denuncia que, al parecer, el ejecutivo regional y Gutiérrez han mantenido negociaciones secretas para que Villamediana acoja a menores inmigrantes no acompañados procedentes de Ceuta y Canarias. POR LA RIOJA subraya que los responsables de ambas instituciones deben hacer públicas “dichas negociaciones, así como las condiciones y las contraprestaciones acordadas”.

La formación regionalista señala que el mercadeo del gobierno regional de Gonzalo Capellán con los menores inmigrantes no acompañados “se ha conocido a raíz de que el ayuntamiento de Casalarreina ha declinado la opción y ha dado a conocer la oferta del ejecutivo regional”.

