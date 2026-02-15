Radio Haro – Cadena Ser.

Todos los puertos de montaña de la red de La Rioja se encuentran abiertos sin cadenas

Por Radio Haro
15 febrero, 2026
Carretera l r-415 en-ezcaray

El Gobierno de La Rioja informa de que «ya no es necesario el uso de cadenas en ningún puerto. Todos están abiertos».

