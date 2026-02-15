Haro bronce e historia y The End ganan en el desfile de Carnaval de Haro

Buen ambiente y muchos disfraces en el desfile de Carnaval de Haro.

Estos son lo premios:

Grupos de 20 o más personas:

Avataro, Disney entre viñedos, Recuerdos del mundo, Precaución jarrero conductor y Viva San Valentín.

Grupos de 10 a 19 personas:

Insectos de otro planeta, Haropoly y Asterix y Obelix.

Grupos de 6 a 9 personas:

Haro bronce e historia.

Grupos de 3 a 5 personas:

The End.

Individual o pareja:

Satisfyer.

Mejor diseño:

Haro bronce e historia.

Mejor animación:

The End.

Mejor disfraz temática del vino:

Cuentos en familia.