Haro bronce e historia y The End ganan en el desfile de Carnaval de Haro

Por Radio Haro
15 febrero, 2026
9
0

Buen ambiente y muchos disfraces en el desfile de Carnaval de Haro.

Estos son lo premios:

Grupos de 20 o más personas:
Avataro, Disney entre viñedos, Recuerdos del mundo, Precaución jarrero conductor y Viva San Valentín.

Grupos de 10 a 19 personas:
Insectos de otro planeta, Haropoly y Asterix y Obelix.

Grupos de 6 a 9 personas:
Haro bronce e historia.

Grupos de 3 a 5 personas:
The End.

Individual o pareja:
Satisfyer.

Mejor diseño:
Haro bronce e historia.

Mejor animación:
The End.

Mejor disfraz temática del vino:
Cuentos en familia.

