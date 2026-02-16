Radio Haro – Cadena Ser.

Las azules reciben en El Ferial a Heidelberg tras ganar a Emevé (0-3)

Por Radio Haro
16 febrero, 2026
OCISA Haro Rioja Vóley recibe este sábado a Heidelberg «con hambre, ilusión y más ganas de victoria que nunca», señalan en redes sociales las azules.

(Foto: Redes sociales)

