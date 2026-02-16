Radio Haro – Cadena Ser.

Tercera victoria consecutiva del Haro Deportivo, esta vez frente a Agoncillo (2-1)

Por Radio Haro
16 febrero, 2026
El entrenador, Ander Santurde, señala que «el balón parado nos ha dado mucho premio (…) buscábamos conseguir esta tercera victoria consecutiva. Creo que el equipo está convencido de cómo estamos trabajando e intentaremos seguir sumando alegrías».

