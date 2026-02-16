La Rioja vuelve a citar a las familias con el mejor teatro infantil en Teatrea 2026

El festival, impulsado por el Gobierno de La Rioja, celebrará su 14ª edición, del 28 de febrero al 29 de marzo, en ocho municipios con 15 funciones a cargo de 10 compañías.

El director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el director artístico del festival, Fernando Moreno, han presentado la programación de Teatrea 2026, la decimocuarta edición del festival de teatro para niños y niñas que impulsa el Gobierno de La Rioja y que se desarrollará del 28 de febrero al 29 de marzo en Logroño, San Asensio, Arnedo, Ezcaray, Nájera, Autol, Fuenmayor y Alfaro. El certamen ofrecerá 15 representaciones de 10 compañías nacionales con un precio único de 5 euros.

Consolidado como una de las principales propuestas culturales dirigidas al público infantil y familiar en la comunidad, Teatrea volverá a vertebrar el territorio a través de una programación que combina teatro de actores, clown, títeres y objetos, teatro de sombras, música en directo y espectáculos visuales, con propuestas adaptadas a distintas franjas de edad desde los 2 años.

Durante su intervención, Roberto Iturriaga ha enmarcado Teatrea dentro de la estrategia cultural del Gobierno regional, recordando que se suma a otras iniciativas ya presentadas en las últimas semanas y que configuran “una programación cultural para todos”. El director general ha puesto el acento en el despliegue territorial del festival, que llegará a ocho localidades con 15 funciones, y en su capacidad para “vertebrar la comunidad a través de la cultura”, ofreciendo propuestas de calidad accesibles para las familias riojanas. Asimismo, ha animado a participar en esta nueva edición, convencido de que, como cada edición, “volverá a llenar los espacios culturales de público”.

Por su parte, Fernando Moreno ha centrado su intervención en los criterios y objetivos artísticos del festival, destacando que Teatrea es “un festival ya consolidado que la gente espera” y que desde la dirección artística se trabaja “con todo el mimo” para configurar una selección cuidada. El objetivo, ha explicado, es que los niños y niñas de La Rioja puedan descubrir distintos lenguajes escénicos y ampliar su mirada cultural desde edades tempranas, no solo a través del teatro de actor, sino también mediante los títeres, las sombras, el clown o la música en directo. En esta edición, ha señalado, se ha apostado por espectáculos “premiados o con una trayectoria muy importante en el territorio nacional”, procedentes de prácticamente todos los puntos de España, junto a la participación riojana de Borja Sand Art. Moreno ha recordado además que, aunque está dirigido a público de 2 a 12 años, “Teatrea es un festival para la familia, un momento de encuentro para compartir esa experiencia única del teatro en el aquí y ahora”, subrayando que esa vivencia compartida es uno de los principales valores del proyecto.

Un recorrido que llevará la imaginación por teatros y auditorios de toda La Rioja

La apertura del festival tendrá lugar el sábado 28 de febrero en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño con ‘Plenilunio’, de Fábrica de Paraules, que se representará en doble sesión, a las 17 y a las 18:30 horas. Dirigido a niños y niñas de 2 a 5 años, el montaje combina música, títeres y objetos para evocar el universo de las palabras y las nanas. Esa misma jornada, a las 18:30 horas, el Auditorio de San Asensio acogerá ‘Check-Out’, del asturiano Adrián Conde, una propuesta de clown y magia para público a partir de 5 años ambientada en el vestíbulo de un hotel y construida con estética de cine mudo.

El recorrido continuará el sábado 7 de marzo en el Teatro Cervantes de Arnedo, donde ‘Sum’, de Baychimo Teatro, podrá verse en dos funciones, a las 17:30 y a las 19 horas. Este espectáculo de teatro de sombras, recomendado a partir de 2 años, explora el significado simbólico de la sombra y la identidad. El día 8, a las 18:30 horas, el Real Teatro de Ezcaray recibirá ‘Ridi Pagliaccio’, de Asaco Producciones, un montaje de clown inspirado en la tradición operística que combina música, humor y emoción para público familiar.

La Sala Gonzalo de Berceo volverá a ser escenario el sábado 14 de marzo, a las 18:30 horas, con ‘Ad Libitum’, de Lapso Producciones, una propuesta que fusiona clown y música en directo a partir de piezas universales interpretadas con instrumentos no convencionales. El domingo 15 de marzo, a las 19 horas y en el mismo espacio, se representará ‘Martina y el bosque de papel’, de Horta Teatre, un espectáculo de títeres y objetos recomendado a partir de 4 años que aborda el respeto por la naturaleza a través de una historia poética.

La jornada del sábado 21 de marzo llevará Teatrea a distintos puntos de la comunidad. A las 18:30 horas, el Teatro Cine Doga de Nájera acogerá ‘Sueños de arena’, del artista riojano Borja Sand Art, una propuesta de sombras con arena que narra el viaje vital de un soñador. A la misma hora, el Auditorio Municipal de Autol será escenario de ‘Chatungla’, de Teatro Silfo, un espectáculo de títeres y objetos construidos a partir de materiales recuperados; y el Teatro Gran Coliseo de Fuenmayor programará ‘Calle rebaño 14’, de Títeres Caracartón, una reflexión sobre la convivencia y los prejuicios a través del teatro de objetos.

Al día siguiente, domingo 22 de marzo, ‘Calle rebaño 14’ llegará a la Sala Florida de Alfaro en sesión matinal, a las 12 horas, mientras que ‘Chatungla’ se representará en la Sala Gonzalo de Berceo de Logroño a las 18:30 horas. El tramo final del festival incluirá ‘Grillos y luciérnagas’, de La Machina Teatro, el sábado 28 de marzo a las 18:30 horas en la Sala Gonzalo de Berceo, una propuesta poética que invita a adentrarse en el universo de la noche; y culminará el domingo 29 de marzo, a las 18:30 horas y en el mismo espacio, con una nueva función de ‘Sueños de arena’.

Las entradas podrán adquirirse, a partir de mañana, al precio único de 5 euros a través de la página web www.larioja.org/cultura/es/sala-gonzalo-berceo y en la taquilla virtual y presencial de cada espacio desde una hora antes del inicio de la función, hasta completar aforo.

Venta anticipada en los siguientes enlaces:

Logroño: www.entradas.com

San Asensio: Oficinas del Ayuntamiento

Arnedo: www.entradas.arnedo.com

Ezcaray: Oficina de Turismo

Nájera: Oficinas del Ayuntamiento y Oficina de Turismo

Autol: www.citylok.com

Fuenmayor: https://www.fuenmayor.org/index.php/programa-teatro

Alfaro: https://alfarocultura.sacatuentrada.es/

