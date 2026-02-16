El Palacio de las Bezaras acoge la exposición #Divulgaciencia25, formada por diez proyectos de ciencia y tecnología realizados por estudiantes de La Rioja. Podrá visitarse hasta el 7 de marzo, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

#Divulgaciencia25 es un programa organizado por Fundación Caja Rioja apoyado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Los proyectos que forman parte de esta exposición itinerante, que ya se ha colgado en Arnedo y Calahorra, son “Transformando desechos en vida”, del Colegio Compañía de María en la modalidad de Educación Primaria; “Suelos de La Rioja”, del IES Tomás y Valiente de Fuenmayor, en la modalidad de 1º y 2º de ESO; “Ciencia al volante”, del Sagrado Corazón de Arnedo; “Casas de pájaros”, del Colegio Salesianos Domingo Savio de Logroño; “Pequeños héroes del huerto”, del IES La Laboral de Lardero, de 3º y 4º de ESO; “Vegetales a todo color”, del IES Comercio de Logroño; “Agua invisible para un futuro sostenible”, del IES La Laboral de Lardero, en la modalidad de Bachillerato; “Hydrosale”, del Colegio Salesianos Los Boscos, de Grado Medio; y “Nussk-Nacker”, también de Salesianos Los Boscos de Grado Superior.

También forma parte de la exposición un panel sobre Sagasta, elaborado por la Fundación Práxedes Mateo Sagasta, centro investigador invitado este año a Divulgaciencia con motivo del bicentenario del político riojano (1825-1903).

Fundación Caja Rioja se propuso hace 19 años fomentar las vocaciones científicas entre los escolares de diversos niveles educativos y acercar la ciencia y la tecnología sin tecnicismos a la sociedad, objetivo que con ilusión se ha mantenido desde la primera edición de “Divulgaciencia”.

Talleres científicos

Fundación Caja Rioja organiza en Haro talleres científicos en los que participa el alumnado de la localidad y de la comarca. La temática está dividida en tres áreas: La ciencia de la música, Masterchef químico y Las fuerzas de la naturaleza.