La jarrera Carla Rojo González participa en los ensayos e investigaciones contra el cáncer en la Clínica Universidad de Navarra

Por Radio Haro
16 febrero, 2026
La Asociación Española Contra el Cáncer va a financiar 17 proyectos del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) por valor de más de 3.700.000 euros en su convocatoria de ayudas 2025. Gracias a este apoyo, el CCUN pondrá en marcha un pionero ensayo clínico contra los tumores cerebrales infantiles, e impulsará otras investigaciones en los laboratorios del Cima para desarrollar terapias celulares más seguras y eficaces, avanzar en el conocimiento de la patología mieloide o estudiar las posibilidades de la inmunoterapia en el cáncer de ovario avanzado.

Según informan desde la CUN, Carla Rojo González,recibe una ayuda predoctoral «para una diana terapéutica innovadora: SLU7 (hasta cuatro años). El objetivo es evaluar estrategias para reducir niveles de la proteína SLU7 en células cancerosas y frenar el crecimiento de tumores hepáticos y estimular la respuesta a la inmunoterapia, mejorando la supervivencia y calidad de vida de los pacientes».

