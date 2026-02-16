Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Atropello de un peatón en Nájera

Por Radio Haro
16 febrero, 2026
Un particular alerta a SOS Rioja de que ha habido un atropello en la calle San Fernando nº 119, de Nájera. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se da aviso a Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. El herido es trasladado al Hospital San Pedro.

