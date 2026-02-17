El PP insta en el Senado al Gobierno de España a cumplir con su «responsabilidad» y colaborar en la restauración de las murallas de Santo Domingo

El PP ha presentado una mocion en el Senado para instar al Gobierno de España a cumplir con su responsabilidad y actuar, junto al Gobierno de La Rioja y al Ayuntamento, en las murallas de Sato Domingo

PP critica la «dejación» del Gobierno por el recinto amurallado. Mar Cotelo, senadora del PP ha subrayado la responsabilidad del Estado frente «a la pérdida o destrucción» y «su papel efectivo de planificiación y financiación» por la rehabilitación del recinto amurallado de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada.

El PP ha expuesto el acuerdo del Gobierno de la Rioja y el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para la restauración de la muralla. Luis Martínez-Portillo ha detallado que el Ayuntamiento buscó vías para «la supervivencia» de este espacio.