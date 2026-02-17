Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Se quema un asador exterior y el fuego afecta a la cocina de un restaurante en Ezcaray

Por Radio Haro
17 febrero, 2026
56
0
Bomberos

Un particular alerta a SOS Rioja de humo de un restaurante en la calle Jesús Nazareno en Ezcaray. Tras su actuación, Bomberos informan de que el incendio se ha producido en un asador exterior de `El Rincón del Vino´ y que ha afectado también a la cocina. Sin daños personales ya que el restaurante estaba cerrado en esos momentos.

Etiquetassos-rioja
