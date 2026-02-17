La Coral Calceatense pregonará las fiestas del Santo 2026

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, a través de la Concejalía de Festejos, anuncia que la Coral Calceatense ha sido designada pregonera de las Fiestas del Santo 2026, coincidiendo con la conmemoración del centenario de su fundación.

«En este año tan significativo, en el que la Coral celebra cien años de trayectoria musical ininterrumpida al servicio de nuestra ciudad, el Ayuntamiento ha querido reconocer públicamente la aportación constante de esta agrupación a la identidad cultural y festiva de Santo Domingo de la Calzada. Durante un siglo, sus voces han acompañado los momentos más solemnes y emotivos de nuestras celebraciones, convirtiéndose en parte esencial del patrimonio sonoro de las Fiestas del Santo.

De manera especial, la Coral Calceatense protagoniza cada año algunos de los instantes más simbólicos de nuestra tradición, como la interpretación del Resuena en la Ofrenda de la Rueda, cuando se eleva la Rueda ante el Santo en la Catedral, o su participación en la salida del Santo el día 12 de mayo, acompañando con su canto uno de los momentos de mayor fervor y sentimiento colectivo».

El pregón oficial tendrá lugar el próximo 1 de mayo a las 21:00 horas en el Teatro Avenida, «acto que marcará el inicio de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional y que, en esta edición, contarán con un significado añadido al rendir homenaje a una institución centenaria profundamente arraigada en nuestra ciudad».