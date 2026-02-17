La Parroquia de Santo Domingo organiza un viaje de peregrinación a Polonia

La Parroquia de la Santísima Trinidad de Santo Domingo de la Calzada ha organizado un viaje de peregrinación y convivencia a Polonia, que tendrá lugar entre el 17 y el 26 de mayo próximos.

Según explica el párroco y abad de la Catedral calceatense, Francisco José Suárez, “se trata de un viaje que organizamos hace un tiempo y se vio frustrado por la pandemia”. “Ahora, estamos en disposición de hacerlo realidad y de ofrecer a quienes se inscriban la oportunidad de conocer lugares clave en la vida de Karol Wojtyla, el Papa San Juan Pablo II”.

Francisco José Suárez cree que “es una ocasión magnífica para estrechar lazos de hermandad entre los asistentes, fortalecer vínculos con la propia parroquia, conocer lugares clave en la vida de un Papa cuya vida nos ha marcado a todos y, al mismo tiempo, ampliar nuestro horizonte cultural”. “Y, además, contaremos con un guía excepcional: el padre Lucas, sacerdote polaco muy querido en nuestra ciudad, donde ejerció el ministerio durante varios años”.

El programa del viaje contempla visitar los siguientes lugares: Breslavia (Wroclaw) y su centro histórico; la región de Baja Silesia, el santuario mariano de Czestochowa; los montes Tatras y Zakopane; la ciudad natal de San Juan Pablo II: Wadowice; Kalsaria Zebrydowska; el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau; y Cracovia, con el santuario de la Divina Misericordia, el santuario de San Juan Pablo II y la colina de Wawel. También se visitará la histórica Mina de Sal de Wieliczka y otras localidades vinculadas a la vida de San Juan Pablo II.

El precio del viaje es de 1.680 euros por persona en habitación doble en régimen de pensión completa, con todos los desplazamientos, entradas y seguro de viaje incluidos. Las personas interesadas pueden inscribirse en la entrada de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.