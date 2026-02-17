Un total de 20 fotografías sobre patrimonio natural y cultural de La Rioja Alta se exponen en Santo Domingo de la Calzada

La asociación de fotógrafos de La Rioja Alta, FOTORA, organiza en el Centro Fundación Caja Rioja Santo Domingo de la Calzada la exposición titulada “Nuestra visión de La Rioja Alta” en la que recoge hasta 20 fotografías relacionadas con el patrimonio natural y cultural de La Rioja Alta. La muestra puede visitarse hasta el 7 de marzo, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

Se trata de la segunda exposición colectiva de esta asociación que está formada por imágenes en gran formato realizadas con diferentes técnicas y estilos. Los autores invitan a las personas que visiten la muestra a redescubrir esta zona de La Rioja.