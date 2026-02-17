Amigos de la Tierra La Rioja: «LA VARIANTE DE MANJARRÉS SOLO TIENE POR OBJETO FACILITAR LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE PREFABRICADOS»

Amigos de la Tierra La Rioja «alegó el pasado verano contra la instalación de una macroplanta de prefabricados de hormigón en Manjarrés. La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) planteó dos cuestiones para no autorizar esta planta. Una era la protección de paisaje que se puede modificar mediante una decisión del Gobierno de La Rioja, mientras que la otra era el acceso a la planta. Curiosamente a los pocos meses de acordarse lo anterior por la COTUR, ahora se plantea una variante en Manjarrés. Para Amigos de la Tierra La Rioja los motivos empleados para justificar esta variante como la existencia de una planta de áridos, el paso de vehículos por el casco urbano… no son suficientes. En ningún momento se habla de la planta de prefabricados, pero queda claro que se le allana el camino. Hasta ahora no ha existido un tráfico suficiente para realizar esta variante y tampoco se ha demandado por parte de los vecinos y vecinas de Manjarrés. Curiosamente tampoco fue necesaria la variante cuando se construyó el embalse de Castroviejo o cuando se realizó la concentración parcelaria.

Es inadmisible destinar 2,5 millones de euros del erario público para contentar a una empresa que busca suelo a precio “low cost” cuando existe mucha superficie en diversos polígonos industriales de La Rioja. De llegarse a esta circunstancia estaríamos ante un verdadero despropósito, insostenible desde el punto de vista ético, aunque el Gobierno de La Rioja ya se preocupará de darle cobertura legal.

Amigos de la Tierra La Rioja insta al Gobierno de La Rioja para que proceda a paralizar la tramitación de esta variante y dedique este importe (2,5 millones de euros) en dinamizar y luchar contra la despoblación en la cuenca alta del Yalde».