El Gobierno de La Rioja financia el 90% de las obras de urbanización de la calle Camino Vega Arriba de Ochánduri

El proyecto, cuyo presupuesto ronda los 214.000 euros, ha incluido la renovación de la pavimentación, de las redes de agua y la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED de alta eficiencia.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado la localidad de Ochánduri, tras la finalización de las obras de urbanización ejecutadas por el Ayuntamiento de la localidad en la calle Camino Vega Arriba y financiadas al 90% por el Gobierno de La Rioja. Así, el presupuesto de ejecución material ha ascendido a 214.463,77 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha aportado 192.955,45 euros, a través del Plan de Obras y Servicios Locales.

“Con esta inversión, el Ejecutivo riojano reafirma su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la modernización de los municipios, apoyando económicamente a los ayuntamientos en este tipo de actuaciones que dan calidad de vida y, por tanto, contribuyen a fijar población en el medio rural”, ha señalado el consejero durante la visita, en la que ha estado acompañado por el alcalde de Ochánduri, Pascual Ugarte, y por el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León.

Hasta ahora, la calle era un vial de tierra con numerosos baches que dificultaban el paso de vehículos y peatones, especialmente durante los días de lluvia. En este sentido, la intervención ha supuesto la pavimentación de una superficie total de 1.503,15 m2, utilizando una solera de hormigón armado de alta resistencia con acabado impreso, siguiendo la estética del resto de la localidad.

Más allá de la mejora visual, la obra ha servido para actualizar servicios básicos que garantizan el bienestar de los vecinos de la zona. A este respecto, se ha instalado una nueva red de saneamiento de agua y un sistema específico de recogida de aguas pluviales con tuberías de gran capacidad para evitar encharcamientos.

Asimismo, se han ejecutado nuevas acometidas domiciliarias de agua potable y se ha reforzado la seguridad contra incendios con la instalación de un nuevo hidrante. También se han soterrado las redes de telecomunicaciones, eliminando cables aéreos y preparando la vía para futuros servicios digitales.

El proyecto ha puesto especial énfasis en la sostenibilidad con la renovación completa del alumbrado público. Se han instalado 10 nuevas farolas de estilo clásico, equipadas con tecnología LED de bajo consumo, lo que permite una iluminación de alta calidad con un gasto energético reducido. Además, se ha integrado un nuevo centro de transformación para asegurar un suministro eléctrico estable en toda la zona.

Las actuaciones, que contaron con un plazo de ejecución de siete meses, se han ajustado a la topografía actual para respetar los accesos existentes, logrando un entorno más accesible y seguro para todos los ciudadanos.