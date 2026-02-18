El PSOE de Santo Domingo insta al equipo de gobierno municipal a actuar sobre las murallas de la ciudad

En una moción que han presentado los socialistas al próximo pleno municipal señalan que en Santo Domingo de la Calzada «se encuentra uno de los monumentos más valiosos de toda La Rioja. Considerado como el mayor recinto amurallado de nuestra Comunidad, las murallas de Santo Domingo de la Calzada son una edificación histórica construida durante el siglo XIII y es en el siglo XV cuando alcanza su máximo esplendor.

En el siglo XIII se construyó en el burgo una primera ‘cerca’ que englobaba parte de la Calle Mayor, desde el denominado Barrio Viejo hasta el Barrio Nuevo y fue a partir del siglo XIV cuando se empezó a construir la actual Muralla. Entonces el Rey Pedro I, como consecuencia de la Guerra Civil Castellana que le enfrentaba a su hermanastro Enrique II, la mandó construir a modo de fortificación defensiva.

La Muralla, que llegó a tener 38 torreones (Actualmente se mantienen 13 torreones) de 12 m. de altura a lo largo de un perímetro de 1.670 m., tuvo hasta siete puertas de acceso en los períodos de paz, reduciéndose éstas durante unos períodos bélicos que obligaron además a hacer reconstrucciones hasta el siglo XIX. El gran tamaño de la fortificación y las utilizaciones dadas a la misma por los vecinos de la localidad a lo largo de generaciones, produjeron que esta singular edificación se fuera deteriorando y perdiendo tramos. El recinto amurallado es declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento precisamente por su valor histórico, artístico y cultural. Las murallas se incluyeron en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva y se encargó la redacción de un Plan Director financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por un importe de 54.450 euros. Un Plan Director que se ha tramitado como Bien de Interés en el Consejero Superior de Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja, con la exigencia que establece para este tipo de bienes. Siendo conscientes de la riqueza patrimonial, histórica y artística que representa el amurallado calceatense, anteriores corporaciones municipales han llevado a cabo algunas intervenciones para recuperar la Muralla. Es el caso de los torreones de las calles Sor María de Leiva, Avda. Calahorra y Avda. de Burgos, restaurados entre los años 2006 y 2009 y de los paños del Parque del Peregrino (C/ Sor María de Leiva) y de la parte trasera del antiguo Juzgado de Paz (C/ Corralones). Durante la pasada legislatura el Gobierno de La Rioja redactó el proyecto para la consolidación de tres torreones (nº 12, 16 y 18) y dos lienzos (anejos al torreón16) del tramo de muralla en Avenida de Burgos de Santo Domingo de la Calzada que es el más dañado y requiere de una intervención urgente. En el Plan Director, aprobado el 24 de agosto de 2018, se hace referencia expresa a las actuaciones sobre dominio público de la actual carretera LR-111 que no podrán llevarse a cabo en tanto no se haya cedido al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada su titularidad. El 26 de diciembre de 2024, se formalizó el acuerdo mediante convenio, entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada para el apuntalamiento y medidas de urgencia del torreón número 12 del tramo de muralla de Avenida de Burgos, y el proyecto de ejecución para la consolidación del torreón número 12 del tramo de muralla de Avenida de Burgos, en Santo Domingo de la Calzada por un importe de 399.766,10€ iva incluido, que representan el 100% del importe de ejecución de la Memoria Valorada. En el momento actual, no se ha ejecutado el convenio firmado por el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, lo cual implica una falta de actuación en un bien que requiere de una intervención urgente.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santo Domingo propone al Pleno:

Instar al equipo de gobierno:

1. A ejecutar el convenio firmado para el apuntalamiento y medidas de urgencia del Torreón número 12 del tramo de Muralla de avenida de Burgos y el Proyecto de ejecución para la consolidación del Torreón número 12 del tramo de Muralla de Avenida de Burgos en Santo Domingo de la Calzada.

2. A planificar la rehabilitación integral del paño de murallas de Avda. de Burgos, desarrollando entre otras las siguientes actuaciones:

a. Iniciar los trámites necesarios para la declaración individual específica, y delimitación del propio bien de interés cultural (BIC) y de definición de entorno de protección, como prescribe la Ley para los bienes de interés cultural de naturaleza inmueble.

b. Colaborar con el Gobierno de La Rioja en las actuaciones sobre dominio público de la actual carretera LR-111 recogidas en el Plan director, que no podrán llevarse a cabo en tanto no se haya cedido al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada su titularidad.

c. Solicitar al Gobierno de La Rioja apoyo y Asesoramiento para resolver los posibles problemas de titularidad del recinto amurallado para poder acceder a las ayudas del Gobierno del España y de la UE.

3. A realizar todas las actuaciones necesarias para la rehabilitación integral del recinto amurallado en colaboración con el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja.