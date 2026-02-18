Raúl Riaño se defiende de las «acusaciones vertidas» por MUÉVETE SANTO DOMINGO sobre su presencia en el Senado

El alcalde alcalde calceatense “en relación a las acusaciones vertidas por el portavoz de Muévete Santo Domingo con respecto a lo, calificado muy desacertadamente por su parte como, “espectáculo político” mi visita al senado “para la foto” según sus declaraciones, muestra una vez más la desesperación y falacias del concejal.

En primer lugar, no existe ni existió ningún espectáculo político, principalmente porque, si no fuera por su necesidad de afear cada acto de este alcalde, indiscriminadamente e intentar minar a la persona y su imagen, el acto no habría sido publicitado hasta el pleno donde se dan informes de presidencia y se habría compartido con la ciudadanía las conclusiones, fue un viaje de trabajo más , como tantos otros que realizo casi diariamente, donde se compartió reunión con los senadores populares quienes fueron los que presentaron la moción, no este alcalde. En segundo lugar, ruego que me muestre alguna fotografía o material gráfico donde publicite mi visita al senado, ya que, según él, éste era mi único objetivo.

Este alcalde acudió al Senado de España por responsabilidad institucional, ya que el asunto que se trataba ocupaba directamente a nuestra ciudad, por el contrario, no se hubiera entendido en ningún caso que habiendo sido invitado y conocedor de que en la comisión de cultura del Senado, se iba a defender una moción sobre todo el recinto amurallado de nuestra ciudad hubiera declinado dicha invitación y no hubiera asistido, igual es lo que el concejal hubiera deseado, dicho sea de paso, a dicha comisión asistió el Sñr. Alcalde de Arcones para, con su asistencia, mostrar el compromiso para que los carnavales de su municipio sean declarados patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, una causa justa a la que este alcalde apoyó con su presencia.

El resultado de los trabajos que diariamente se están llevando a cabo para ejecutar el convenio firmado con el gobierno de La Rioja es incierto, ya que son infinitud de pegas y problemas técnicos con los que nos estamos encontrando, pero sin duda, la mejor opción a tomar no podía haber sido la de haber renunciado a esta ayuda ya que entonces la posibilidad de ejecutarlo como es de Perogrullo habría sido 0, mientras que ahora, con sus dificultades, siempre está la esperanza de encontrar un resquicio legal que nos permita aceptar esa propiedad y licitar las obras.

Entiendo que los calceatenses estén dudosos de por qué no se lleva a término este convenio, y como creo que entenderán no es por falta de voluntad de este alcalde, cuando luchamos para conseguir la financiación, la conseguimos, pero los reparos legales a los que nos encontramos nos hacen retrasarnos y tener que rondar otros escenarios sujetos a la legalidad.