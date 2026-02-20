Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios insta al Ayuntamiento a reunirse con los sindicatos y negociar una solución para la policía local

Por Radio Haro
20 febrero, 2026
El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios pone de relieve, en una nota de prensa «la falta de planificación en la Policía Local de Haro y reclama la negociación urgente de una disponibilidad voluntaria para la cobertura de servicios extraordinarios».

Señalan que «en las últimas fechas, la Policía Local de Haro ha atravesado una situación preocupante, porque en varias jornadas, el servicio ha llegado a quedar con un único agente de turno y, posteriormente, se ha recurrido de manera urgente a decretos de Alcaldía para obligar a agentes a incorporarse con menos de 48 horas de antelación».

El Sindicato Riojano de Policías y Funcionarios insta al Ayuntamiento «a que se reúna con los representantes de los funcionarios y se negocie, para así alcanzar una solución estable que proteja tanto el servicio público como la estabilidad personal y económica de los agentes y del propio Ayuntamiento».

Etiquetaspolicía local
