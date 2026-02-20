Santo Domingo inicia la contratación del servicio de limpieza viaria por diez años

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada «ha dado un paso decisivo para la modernización y estabilidad de sus servicios esenciales. La Concejalía de Medio Ambiente ha elevado a Junta de Gobierno Local la memoria justificativa para dar inicio a la contratación del servicio de limpieza viaria, gestión del Punto Limpio y retirada de voluminosos, un contrato estratégico que busca alcanzar los más altos estándares de salubridad y cuidado del entorno urbano.

El nuevo contrato administrativo de servicios, que cuenta con un presupuesto base de licitación anual de 499.560,13 € (IVA incluido), tendrá una vigencia de diez años. Esta estabilidad temporal permitirá a la empresa adjudicataria realizar las inversiones necesarias en maquinaria especializada, como barredoras y vehículos modernos, de los que actualmente carece en gran medida el servicio.

Pedro Abeytua, concejal de Medio Ambiente, ha señalado que «con este nuevo contrato, no solo estamos cumpliendo con una obligación legal, sino que estamos cumpliendo con nuestros vecinos. Pasamos de una situación de servicios prestados en precario y mediante prórrogas forzosas a un marco de estabilidad y calidad por una década completa. Es un compromiso firme con la mejora de la imagen de nuestra ciudad y la protección de la salud pública.

La decisión de separar la recogida de residuos —ahora gestionada a través del Consorcio de La Rioja— nos permite centrar todos los esfuerzos de esta nueva licitación en lo que el ciudadano percibe día a día: el barrido de nuestras calles, el mantenimiento del casco histórico y una gestión impecable del Punto Limpio. Buscamos un servicio integral que no deje ni un solo rincón de Santo Domingo desatendido, no hablamos solo de limpieza, hablamos de imagen de ciudad, de salud pública y de calidad de vida. Este contrato nos permitirá exigir mayores estándares, una mejor organización de medios humanos y materiales y una planificación estable durante los próximos años. Es de justicia poner sobre la mesa que la empresa actual prestadora del servicio ha cumplido con creces sus funciones con absoluta profesionalidad y lealtad a la ciudad y al ayuntamiento, asunto que queremos agradecer y reconocer».

La licitación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación de urgencia, con el objetivo de que la nueva empresa pueda empezar a operar a la mayor brevedad posible, garantizando así la transición tras el vencimiento del contrato anterior.