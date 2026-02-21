Radio Haro – Cadena Ser.

Tres personas son atendidas en el Centro de Salud de Haro tras la salida de vía y posterior vuelco de una furgoneta en Haro

Por Radio Haro
21 febrero, 2026
Centro de Salud de Haro

SOS Rioja recibe varias llamadas alertando de una salida de vía de una furgoneta en la Avenida Santo Domingo de La Calzada del municipio de Haro. Al parecer, el vehículo se ha salido de la vía y ha volcado con cinco ocupantes en el interior. Tres personas son trasladadas en ambulancia al Centro de Salud de Haro para valoración.

