Tradición, cultura, patrimonio, ocio y actividad turística en la Semana Santa calceatense

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha dado a conocer el Programa de Semana Santa 2026, «una programación amplia y diversa que combina tradición, cultura, patrimonio, ocio y actividad turística, consolidando estas fechas como uno de los momentos más importantes y álgidos del año para el turismo de nuestra ciudad.

La Semana Santa es, ante todo, una celebración profundamente arraigada en nuestra historia y en nuestra identidad. Además de ser el momento cumbre del catolicismo y de nuestras creencias religiosas, estas fechas forman parte esencial de la cultura de nuestro país y de nuestras raíces, configurando un legado que ha pasado de generación en generación. En una ciudad como la nuestra, marcada por el Camino y por su patrimonio espiritual y monumental, la Semana Santa adquiere un significado especial que une fe, tradición y comunidad», señala Óscar Reina.

El programa arranca el viernes 27 de marzo con el Pregón de Semana Santa en el Convento de San Francisco y se extenderá hasta el lunes 6 de abril, Lunes de Pascua. Entre los actos religiosos más destacados se encuentran la Bendición de Ramos y Procesión de “La Borriquita”, la Procesión de la Santa Cena del Señor, el Viacrucis, la solemne y municipal Procesión del Santo Entierro y la Procesión del Resucitado, culminando con la celebración de la Pascua en la S.I. Catedral.

La programación cultural incluye conciertos, talleres infantiles, espectáculos familiares y cine. Destacan el Tributo a Amaral titulado “Días de Verano”, el concierto de Marchas Procesionales a cargo de la Banda Municipal de Música, el espectáculo de humor de Miki Dkai y las diferentes propuestas infantiles en el Paseo del Espolón.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el concierto-homenaje a Michael Jackson, “MICHAEL ‘LEYEND’”, que tendrá lugar el domingo 5 de abril a las 20:00 horas en el Teatro Avenida. Se trata de una experiencia escénica que ofrece una reproducción fiel de la leyenda del Rey del Pop, Michael Jackson.

Este espectáculo requiere entrada:

• Venta anticipada en la Oficina de Turismo: 10 €

• En taquilla el día de la actuación: 15 €

Además, del 2 al 6 de abril la ciudad contará con tren turístico con salida desde la Plaza de España, el Mercado del Corregimiento en la Plaza de La Alameda, La Burguer Fest en la Plaza Jacobea y visitas al Monasterio Cisterciense.

La Oficina Municipal de Turismo ampliará su horario de apertura y ofrecerá del 2 al 6 sus visitas guiadas monumentales que finalizarán con degustación de vino y picoteo riojano en La Alhóndiga.

El patrimonio monumental volverá a ocupar un lugar protagonista. La Catedral de El Salvador, el Convento de San Francisco y la Torre abrirán sus puertas con amplios horarios de visita turística del 27 de marzo al 6 de abril. Asimismo, se ofrecerá la Visita Guiada Nocturna a la Catedral, con proyección sobre el Retablo Mayor de Damián Forment y recorrido interior guiado.

Los programas oficiales en formato físico podrán adquirirse en la Oficina de Turismo, el Teatro Avenida, la Biblioteca Municipal y en el propio Ayuntamiento.

Desde la Concejalía de Cultura y Turismo se invita a vecinos y visitantes «a participar activamente en todos los actos programados, vivir intensamente nuestras tradiciones y disfrutar de la riqueza cultural y patrimonial que ofrece Santo Domingo de la Calzada durante estas fechas».

El concejal quiere trasladar un agradecimiento especial a todas las personas, colectivos y entidades que hacen posible esta programación: cofradías, parroquia, asociaciones culturales, cuerpos de seguridad, trabajadores municipales, empresas colaboradoras y, en general, a toda la ciudadanía por su implicación y compromiso.

«La Semana Santa 2026 es una oportunidad para reafirmar quiénes somos, para compartir nuestras tradiciones y para mostrar con orgullo el patrimonio, la hospitalidad y la vitalidad cultural de nuestra ciudad, así como para destacar la importancia de estas fechas en el turismo local y regional».