El Gobierno de La Rioja entrega seis nuevos carnés de artesanía artística y otros siete de artesanía agroalimentaria

La cerera Deema Suleiman, la bisutera Karla Astrid Antoñanzas, la ceramista Tamara Sánchez, la elaboradora de almazuelas Margarita Barrio, la confitera Antonia Ruiz, el cantero José Álvarez, Fardelejos La Queleña y Pimientos y Conservas Marnal han sido acreditados por la Consejería de Economía.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, acompañada por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha presidido en el Centro Tecnológico de La Rioja, el acto de entrega de trece nuevos carnés de calificación artesanal. Seis de ellos pertenecen a artesanía artística y otros siete se amparan en la artesanía agroalimentaria.

La cerera Deema Suleiman (Logroño), la bisutera Karla Astrid Antoñanzas (Rodezno), la ceramista Tamara Sánchez Márquez (Treviana), la elaboradora de almazuelas Margarita Barrio Solorzano (Nájera), la confitera y pastelera Antonia Ruiz Chamorro (Alfaro) y el cantero y tallista de piedra y mármol José Álvarez Fernández (Logroño) han sido acreditados por la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo. También se han concedido carnés de empresa artesana y artesano responsable a Pimientos y Conservas Marnal SL (Tricio) y Fardelejos La Queleña SL (Quel).

Asimismo, se han renovado tres carnés de artesanía agroalimentaria (Javier Lafuente, elaboradores de conservas vegetales, en Tormantos y la quesera Alicia Fernández en Ortigosa de Cameros) y dos carnés de artesanía artística (Ramoncinas, alpargateros, en Cervera del Río Alhama).

León ha destacado que “el oficio artesano es exponente del emprendimiento y de la innovación, pero también del patrimonio de los pueblos, ya que representan su historia, su cultura y su identidad”. “El resultado final es un producto especial, muy diferenciado en el mercado, casi único y que ofrece una alternativa sostenible a la producción en masa”, ha agregado. A lo largo del mes de marzo, ha recordado, se publicará “la nueva convocatoria de ayudas al sector artesano de esta región”.

Tras las nuevas concesiones, la Comunidad de La Rioja cuenta actualmente con 280 carnés entre empresas artesanas (personas físicas y jurídicas), artesanos honorarios y artesanos responsables que pertenecen a las empresas artesanas personas jurídicas. De ellos, 148 corresponden a artesanía agroalimentaria o bienes de consumo, 130 a artesanía artística y 2 a artesanía de servicios.

Estos carnés se distribuyen en 52 municipios de La Rioja: 62 en Logroño, 21 en Navarrete, 15 en Cervera del Río Alhama y en Santo Domingo de la Calzada, 12 en Calahorra y Las Ruedas de Ocón, 11 en Quel, 9 en Pradejón y en Arnedo, 7 en Ortigosa de Cameros y en Ezcaray, 6 en Igea, en Enciso, en Baños de Río Tobía y en Tricio, como localidades con mayor presencia artesana.

En el Repertorio de Oficios y Actividades Artesanas, se registran, además, 57 oficios diferentes, entre los que destacan: pastelero/a (28), chacinero/a – charcutero/a (24), alpargatero/a (20), elaborador/a de conservas vegetales (18), ceramista (15), apicultor/a y elaborador/a de jamón (14) o elaborador de conservas cárnicas (13).