Radio Haro – Cadena Ser.

Una mujer de 73 años sufre un atropello en Santo Domingo de la Calzada

Por Radio Haro
21 febrero, 2026
SOS Rioja recibe aviso de un atropello en el Paseo de los Molinos en el municipio de Santo Domingo de la Calzada. Una mujer de 73 años es trasladada al Hospital San Pedro.

