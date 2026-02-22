La platea del Bretón «casi al completo» en el concierto a favor del pueblo palestino y en beneficio de la UNRWA

Se ha desarrollado en el Teatro Bretón de los Herreros de Haro el concierto de Elena Aranoa y un nutrido grupo de artistas en favor del pueblo palestino y en beneficio de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo). La gala fue organizada por Acampada por Palestina Haro, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.

El aforo de la platea del teatro estuvo casi al completo y las actuaciones tanto de Elena Aranoa como del conjunto de acompañantes fueron «enormemente emotivas». A medida que el repertorio de la propia artista se iba desplegando, «el recital iba subiendo de tono, color y calor»: sonaron versiones de Miguel Hernández, Antonio Machado, Silvio Rodríguez, John Lennon… y, para rematar, el “Canto a la libertad” de José Antonio Labordeta coreado por los artistas junto con el público. «Una tarde emocionante que será recordada por todos los asistentes».

En el fondo del escenario, una alegoría representando el sufrimiento y el anhelo del pueblo palestino: un fragmento del Gernika y la paloma de la paz de Pablo Picasso, y el lema `Stop genocidio´. «La muerte y la destrucción en Gaza y Cisjordania no se han detenido. El gobierno israelí continúa con las matanzas, las detenciones y las ocupaciones ilegales, y sin permitir debidamente la entrada de alimentos y medicinas».

Desde la organización agradecen «la enormemente y desinteresada actuación de todo el elenco de artistas, del equipo de personas que ayudaron desde Acampada por Palestina Haro, el equipo de profesionales del teatro y, por supuesto, la buena acogida de la ciudadanía y la disposición del Ayuntamiento de Haro para que esta gala se pudiera celebrar en condiciones idóneas».