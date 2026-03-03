Santo Domingo de la Calzada se suma a la conmemoración del 8M con un programa de actividades

La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, dirigida por la concejala Ainara Gordo, ha organizado y coordinado un conjunto de actividades bajo el título “Marzo con M de Mujer”, con el objetivo de visibilizar, reconocer y reivindicar el papel fundamental de las mujeres en nuestra sociedad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Un programa que combina actos institucionales, propuestas culturales y actividades participativas, algunas organizadas directamente por el Ayuntamiento y otras impulsadas por entidades colaboradoras, todas ellas en torno a la conmemoración del 8M.

📅 VIERNES 6 DE MARZO

🟣 12:00 h – Plaza de España

Lectura del Manifiesto Institucional y entrega de flores

El acto central institucional tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 12:00 horas en la Plaza de España, donde se procederá a la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Al finalizar, se hará entrega de flores a todas las mujeres asistentes como gesto simbólico de reconocimiento y respeto.

La flor se ha convertido en un símbolo habitual del 8M, especialmente el clavel y otras flores de color violeta o rojo, vinculadas históricamente al movimiento obrero femenino y a las primeras reivindicaciones por los derechos laborales y civiles de las mujeres a comienzos del siglo XX. El Día Internacional de la Mujer tiene su origen en las movilizaciones de trabajadoras que reclamaban mejores condiciones laborales, igualdad salarial y derecho al voto. Con el paso del tiempo, la flor ha pasado a representar no solo la lucha, sino también la dignidad, la fortaleza y la esperanza en una sociedad más justa e igualitaria.

🎬 20:00 h – Teatro Cine Avenida

Proyección “Cortos en Femenino 2025”

Ese mismo viernes, a las 20:00 horas, el Teatro Cine Avenida acogerá la proyección de los cortometrajes ganadores del certamen Cortos en Femenino 2025, una iniciativa impulsada por TRAMA, coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizados por mujeres.

Esta actividad llega a Santo Domingo de la Calzada de la mano de la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja.

De este certamen surgió la película Sorda, nominada a los Premios Oscar, que además se proyectará dentro del ciclo Cine Lux este mismo mes de marzo en nuestro cine.

La sesión será presentada y amenizada por Chus Feneras y se financia con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, celebrando así desde la Concejalía de Servicios Sociales y Cultura el Día Internacional de la Mujer a través del cine como herramienta de reflexión y transformación social.

📅 DOMINGO 8 DE MARZO

💜 11:00 a 14:00 h – Inmediaciones del Teatro Cine Avenida (Avda. Juan Carlos I)

Actividad de concienciación organizada por Cruz Roja Española

El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Cruz Roja Española en Santo Domingo de la Calzada ha organizado una actividad gratuita de concienciación que se desarrollará en horario de 11:00 a 14:00 horas.

La jornada incluirá:

Sesión de Zumba abierta al público.

Espacio participativo para dejar mensajes por la igualdad laboral.

Degustación de chocolate para las personas asistentes.

Una propuesta lúdica y reivindicativa que busca fomentar la participación ciudadana y seguir avanzando en igualdad desde la implicación colectiva.

📅 SÁBADO 14 DE MARZO

🧠 Taller “Pasapalabra” – Sala Gustavo Bueno (Centro Juvenil)

El programa “Marzo con M de Mujer” se completa el sábado 14 de marzo con un taller de “Pasapalabra” organizado por Red Vecinal que se celebrará en la Sala Gustavo Bueno, en el marco de las actividades del Centro Juvenil dirigida por ende a los jóvenes. Una iniciativa dinámica y participativa que incorporará contenidos relacionados con la igualdad y el papel de la mujer en distintos ámbitos.

Desde la Concejalía de Servicios Sociales se invita a toda la ciudadanía a participar en las actividades programadas y a hacer de este mes de marzo un espacio de reflexión, reconocimiento y compromiso colectivo con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.