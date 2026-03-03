Ismael Merino, galardón al `Mérito Deportivo Una Vida dedicada al Deporte´ en la Gala del Deporte de La Rioja

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, y el presidente de la Asociación Riojana de Prensa Deportiva, Chema Jodra, han presentado hoy, día 3, la Gala del Deporte de La Rioja 2025, que se celebrará el próximo 19 de marzo, a las 20 horas, en el Palacio de los Deportes de La Rioja, y en la que se hará entrega de 77 reconocimientos a deportistas, clubes, técnicos, jueces, directivos y entidades de la comunidad autónoma por los méritos alcanzados durante 2025.

Uno de los ejes de la velada será la entrega de la Mención de Honor del Deporte de La Rioja a representantes que simbolizan el crecimiento y la presencia del deporte regional en escenarios nacionales e internacionales. Así, como ha explicado Diego Azcona, “el Gobierno de La Rioja quiere destacar la proyección del deporte riojano y todos los logros conseguidos durante 2025 por todos nuestros atletas, nuestros clubes, entidades, directores, técnicos o jueces, a nivel nacional o internacional”.

Azcona ha indicado que, “dentro de los 77 atletas que se van a distinguir en esta gala, 27 recaerán en el deporte escolar, que son los menores de 18 años; 40 recibirán la mención del mérito deportivo; y otros 10 atletas recibirán la mención especial”.

De esta forma, recibirán esta distinción de honor Alain Santamaría, campeón del mundo por equipos y subcampeón mundial de las World Series en la disciplina de trail atletismo; Unai Orradre, en motociclismo, subcampeón de Europa de Moto2 y debutante en el Mundial de Moto2; Marta Cantabrana, en rugby, internacional absoluta y ganadora de Liga, Copa y Superliga nacional; César Soto Grado, en arbitraje de fútbol, árbitro internacional FIFA y árbitro VAR internacional; Seila Espinosa, en artes marciales, nombrada mejor entrenadora de Europa en tatami y cinturón negro 6º DAN, mujer más joven de Europa en obtenerlo y primera española en conseguirlo; y Fernando Riaño, en el ámbito de la gestión deportiva vinculada al deporte paralímpico, vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional.

Por su parte, Chema Jodra, ha hecho hincapié en que “año tras año, la valoración del jurado es muy complicada, pero deseamos que año continúen poniéndolo difícil”. Asimismo, ha apuntado que “aunque la mención de honor corresponde al Gobierno, siempre hemos tenido muy buena sintonía a la hora de buscar a la persona adecuada y nos parecen muy acertadas todas esas menciones a personas que están abriendo camino en muchas disciplinas distintas”.

A lo largo de la gala, se concederán hasta 77 reconocimientos como el de Mejor Deportista Riojano 2025 que, en esta edición, vuelve a recaer en el nadador Iván Martínez Sota tras lograr oros nacionales absolutos en 50, 100 y 200 metros en piscina corta y en 200 metros en piscina de 50 metros, oros sub20 en 100 y 200 espalda, dos récords de La Rioja en 100 y 200 metros, y el bronce en el relevo 4×50 estilos en el Campeonato de Europa. En categoría femenina, la galardonada será la baloncestista Adriana Díaz Gómez, distinguida como Mejor Deportista Riojana 2025 después de proclamarse campeona de Europa U18 y participar en la EuroCup Women absoluta.

En el apartado de jóvenes talentos, Travis Asenjo Jandackova será reconocido como Mejor Deportista Promesa Riojano 2025 tras proclamarse campeón del mundo júnior y oro por equipos en el Mundial de Riyadh con la selección española en ciclismo trial. Por su parte, Alicia Alonso Crespo recibirá la distinción como Mejor Deportista Promesa Riojana 2025 por su bronce en el Campeonato de Europa sub21, el título de campeona de España júnior, cinco títulos nacionales y el bronce europeo júnior por clubes en taekwondo.

El Club Natación Las Norias será designado Mejor Entidad Deportiva de La Rioja 2025 tras conseguir 33 medallas a nivel nacional en categorías alevín, infantil, júnior y absoluta, con un balance de 14 oros, 8 platas y 11 bronces. El Mérito Deportivo Una Vida dedicada al Deporte recaerá en Ismael Merino Manzanos, en voleibol, fundador del Voley Haro Rioja en 1996, consiguiendo en la temporada 2011/12 la Copa de La Reina, primer equipo riojano en lograr un título nacional, y en la siguiente temporada campeonas de Copa, Supercopa y Liga, disputando competición europea en la presente temporada 25/26. Mientras que Ignacio García Ramón, en atletismo, será distinguido como Mejor Deportista Veterano por su doble campeonato del mundo máster, individual y por equipos, su condición de medallista mundial en ruta en 3.000 y 10K y su medalla en el Campeonato de Europa M35 de 10.000 y cross. José Javier Laencina Aguirre, en parakickboxing, recibirá el reconocimiento a Mejor Deportista con Discapacidad tras proclamarse campeón del mundo.

El Reconocimiento Empresarial Deportivo recaerá en Gesitma Feralco por su patrocinio a clubes como ADL Laurus, EDF y DUX La Rioja, así como por su apoyo a federaciones y a actividades vinculadas con la igualdad y los valores deportivos. El Premio a la Deportividad ‘Ángel Sancho’ distinguirá a Alejandro Pasco Peña por su ayuda vital a un rival deportivo en la Liga de Veteranos.

En esta edición, los galardones que se entregarán han sido diseñados y elaborados por la ceramista riojana Tamara Mendaza, integrando creación artística y reconocimiento institucional en una misma pieza.

Exposición ‘Leyendas Olímpicas’

Coincidiendo con la celebración de la gala, el hall del Palacio de los Deportes acogerá la exposición ‘Leyendas Olímpicas’, compuesta por entre 50 y 70 objetos originales que recorren la historia del olimpismo desde Berlín 1936 hasta la actualidad.

La muestra se articula en 14 islas temáticas, entre ellas un espacio dedicado a Berlín 1936 y París 2024 con antorchas y elementos gráficos; otra centrada en México 1968 y Múnich 1972 con antorchas y diploma olímpico; un ámbito específico sobre Barcelona 1992 con antorcha, figura de Cobi y equipaciones; zonas dedicadas a Pekín 2008 y Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020; así como apartados sobre grandes gestas olímpicas internacionales y españolas y paralímpicas.

Premiados Gala del Deporte de La Rioja 2025

Mejor Deportista Riojano 2025

Iván Martínez Sota. Natación.

Mejor Deportista Riojana 2025

Adriana Díaz Gómez. Baloncesto.

Mejor Deportista Promesa Riojano 2025

Travis Asenjo Jandackova. Ciclismo trial.

Mejor Deportista Promesa Riojana 2025

Alicia Alonso Crespo. Taekwondo.

Mejor Entidad Deportiva de La Rioja 2025

Club Natación Las Norias. Natación.

Mérito Deportivo Una Vida dedicada al Deporte

Ismael Merino Manzanos. Voleibol.

Mejor Deportista Veterano

Ignacio García Ramón. Atletismo.

Mejor Deportista con Discapacidad

José Javier Laencina Aguirre. Parakickboxing.

Reconocimiento Empresarial Deportivo

Gesitma Feralco.

Premio a la Deportividad ‘Ángel Sancho’

Alejandro Pasco Peña.

