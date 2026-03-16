ALEJANDRO LÓPEZ, ENÓLOGO DE BERONIA, ENTRE LOS 100 MEJORES DEL MUNDO

Alejandro López, gerente y enólogo de Bodegas Beronia, ha sido reconocido en la prestigiosa lista Top 100 Master Winemakers 2026 de la revista británica The Drinks Business.

La selección de estos profesionales se basa en vinos que han obtenido al menos una medalla Master en cualquiera de las 20 competiciones organizadas por The Global Wine Masters. Beronia Selección 198 Barricas ha obtenido resultados excepcionales en años consecutivos: la cosecha de 2018 ganó una medalla de Master en 2024 y la añada 2020 una medalla de oro en The Rioja Masters 2025.

Desde su incorporación como director técnico, Alejandro López ha liderado el equipo de la bodega con una visión clara: potenciar el estilo propio de Beronia, mantener la calidad de sus vinos, continuar como referentes en sostenibilidad y explorar nuevas fronteras.

Beronia 198 Barricas Reserva, con 18 meses de crianza en barricas de roble americano y francés y un prolongado reposo en botella, ofrece un equilibrio perfecto entre fruta madura, delicadas notas especiadas y un final largo y armonioso. Es un vino ideal para maridar con asados, guisos, carnes y queso.

Este reconocimiento sitúa a Alejandro López entre los enólogos más influyentes del panorama internacional, consolidando su trayectoria y reforzando el prestigio global de Bodegas Beronia.