Izquierda Unida rechaza el PIER de la planta proyectada en Manjarrés y exige al Gobierno “transparencia y respeto al territorio”

La formación ha registrado 22 preguntas parlamentarias para exigir explicaciones y denuncia que no puede aprobarse un Proyecto de Interés Regional mientras exista un rechazo vecinal y sigan sin resolverse sus posibles efectos ambientales y paisajísticos.

Izquierda Unida de La Rioja ha mostrado su tajante oposición a la declaración como Proyecto de Interés Regional (PIER) del proyecto industrial previsto en Manjarrés, promovido por la empresa SOPREIN para la instalación de una planta de prefabricados de hormigón sobre una superficie de 28 hectáreas en el valle del Yalde.

La formación considera “inaceptable” que el Gobierno de La Rioja impulse esta tramitación sin que estén despejadas las dudas sobre el impacto ambiental y paisajístico de una actuación de estas características, y además ignorando la contestación social que ha suscitado entre los habitantes del municipio, que ya se han manifestado públicamente en contra del proyecto.

Desde IU denuncian que no se puede aprobar un PIER sin que esté resuelto el posible impacto ambiental y paisajístico del proyecto, y menos aun cuando existe una oposición vecinal clara. “No se puede pasar por encima del territorio, del paisaje y de la voluntad de un pueblo para favorecer una iniciativa privada de gran impacto”, sostienen desde la organización.

IU recuerda además que la propia tramitación previa ya puso sobre la mesa reparos importantes. Según consta en la información recogida en el documento adjunto, la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) llegó a suspender la tramitación por cuestiones relacionadas con el impacto paisajístico y los accesos a la instalación. A juicio de Izquierda Unida, ese antecedente demuestra que “siguen existiendo razones más que suficientes para extremar la cautela y no precipitar decisiones”.

Por esta razón, Izquierda Unida ha registrado 22 preguntas parlamentarias con el objetivo de que el Gobierno de La Rioja dé explicaciones claras, detalladas y transparentes sobre todo el proceso. La formación exige conocer los criterios que justifican el impulso de este proyecto, las evaluaciones realizadas sobre su afección ambiental y paisajística, el coste de las infraestructuras asociadas y el papel que jugarán los recursos públicos en una actuación vinculada a una iniciativa privada.

IU también critica que la declaración del PIER avance sin haber esperado siquiera a que concluya el periodo de alegaciones de la variante prevista para facilitar el acceso a la planta, abierto hasta el 23 de marzo.

Desde IU insisten en que La Rioja necesita una política industrial compatible con la defensa del territorio, la protección del paisaje y la participación real de los municipios afectados y exigen al Gobierno de La Rioja que no siga adelante con la declaración del PIER mientras no estén plenamente resueltos los posibles impactos ambientales y paisajísticos del proyecto y mientras no se escuche y respete la oposición expresada por los vecinos y vecinas de Manjarrés y su comarca.