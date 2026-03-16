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La Junta de Gobierno de Haro aborda el proyecto de ampliación del Cementerio municipal

La Junta de Gobierno de Haro aborda el proyecto de ampliación del Cementerio municipal

Por Radio Haro
16 marzo, 2026
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Se reúne este órgano ejecutivo del Ayuntamiento de Haro para aprobar el proyecto de obra de ampliación del cementerio municipal y para conceder una subvención para rehabilitación de edificios en el casco antiguo, en concreto en calle Papagayo, número 5, con cargo a la convocatoria de 2026.

En el transcurso del encuentro también se aprobará el borrador del convenio entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Haro para la financiación del MERCADO AGRÍCOLA y GASTRONÓMICO HAROMAS 2026 y las Bases del concurso Cartel Batalla del Vino Infantil, en las fiestas de junio.

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Etiquetasayuntamientocementerioharo
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