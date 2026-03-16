El PR+ Riojan@s apoya a los vecinos de Manjarrés en su rechazo a una planta industrial que perjudicará a la zona

La formación riojanista reclama al Ejecutivo de Capellán transparencia y que plantee alternativas como la instalación en un polígono industrial ya existente.

El Partido Riojano (PR+Riojan@s) rechaza «la falta de transparencia y el nulo diálogo que el Ejecutivo regional está teniendo con los vecinos de la localidad de Manjarrés, que rechazan la instalación de una macrofábrica hormigonera en su municipio, por los perjuicios que va a suponer para la vida de la zona. Exige al Gobierno de Gonzalo Capellán que converse con los habitantes de la zona para que comprenda su situación y plantea alternativas en polígonos industriales ya existentes.

El secretario general del partido, Iván Herrero, junto al vicepresidente tercero, Nathanael Amelivia, han acompañado y apoyado a los vecinos de Manjarrés en la concentración celebrada este domingo en la localidad, a petición de los propios vecinos. Esta iniciativa popular ha servido para expresar la preocupación existente en la zona ante el proyecto que se pretende impulsar y que, según denuncian, se está planteando sin el necesario diálogo ni la participación de quienes viven y trabajan en el pueblo.

La presidenta del PR+Riojan@s, Rita Beltrán, que ha mantenido conversaciones con algunos vecinos y vecinos, no entiende “qué intereses puede haber para el desarrollo de esta industria en una localidad como Manjarrés habiendo tantos polígonos con espacio en La Rioja deseosos de albergar empresas y crear empleo, con todos los accesos y servicios ya hechos, evitando así una inversión con el dinero de todos para el beneficio de una compañía privada presupuestada en torno a los 2,5 millones de euros”.

La lideresa regionalista indica que, “sin contabilizar posibles encarecimientos que suelen darse en muchas obras públicas, por aumento de costes o imprevistos, esos cerca de 2,5 millones de euros podrían destinarse a otras necesidades que tiene La Rioja, desde arreglar otras carreteras que llevan décadas con déficit de mantenimiento hasta necesidades del día a día como la contratación de personal sanitario, ayudas directas para autónomos, agricultores y ganaderos o crear servicios útiles de verdad en las zonas rurales”.

Beltrán desvela que entre las preocupaciones de los vecinos con los que ha conversado están “la presencia de partículas del propio hormigón que afectarán a las personas y animales que las respiren así como a cultivos y vegetación de la zona, sin olvidar que este tipo de industrias generan ruidos y vibraciones que pueden ser perjudiciales para el bienestar de las personas, los animales y ganadería de la zona”.

De hecho, durante el encuentro de este domingo numerosos vecinos trasladaron a Herrero y Amelivia su inquietud ante una iniciativa que podría afectar directamente a tierras que actualmente se encuentran arrendadas para su explotación agrícola y que forman parte del sustento y del arraigo de muchas familias del municipio. Para muchos de ellos no se trata únicamente de parcelas, sino de años de trabajo, de esfuerzo y de un modo de vida ligado a la tierra y al futuro del propio pueblo.

“Cualquier decisión que afecte al territorio, al uso de la tierra y al desarrollo de los municipios debe tomarse siempre desde el diálogo, la transparencia y el respeto hacia quienes forman parte de la comunidad”, apunta Herrero, subrayando que “los vecinos no pueden sentirse al margen de decisiones que condicionan el presente y el futuro de su propio municipio”.

Asimismo, la formación riojanista señala la necesidad de que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de La Rioja ofrezcan toda la información necesaria sobre este proyecto, explicando con claridad sus objetivos, sus consecuencias y los criterios que lo sustentan, para que los vecinos puedan conocer de primera mano cómo puede afectar a su localidad. Además, reclama que “se pueden plantear alternativas en espacios industriales ya existentes y adaptados al tránsito de camiones, más acordes a este enclave rural”.

El PR+Riojan@s ha querido trasladar con su participación su apoyo y cercanía a los vecinos de Manjarrés, recordando que el municipalismo se basa precisamente en escuchar, dialogar y defender los intereses de los pueblos y de las personas que los mantienen vivos cada día, en beneficio de toda la comunidad, dejando a un lado otras cuestiones.

El partido reitera su compromiso en la defensa de los intereses de los municipios riojanos, apostando por un desarrollo equilibrado, respetuoso con el territorio y construido desde el consenso y la participación», concluyen.