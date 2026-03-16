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El Haro Deportivo no consigue su séptima victoria consecutiva (2-1)

El Haro Deportivo no consigue su séptima victoria consecutiva (2-1)

Por Radio Haro
16 marzo, 2026
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Un pena. No pudo ser. El Haro Deportivo cayó en Oión. Perdió 2-1 y el próximo encuentro será en casa frente al Logroñés B. Desde el club agradecen la respuesta de todos los aficionados que les acompañaron este domingo.

(Foto: Redes sociales)

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