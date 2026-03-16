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Un mujer resulta herida en la salida de vía de un turismo en Bañares

Un mujer resulta herida en la salida de vía de un turismo en Bañares

Por Radio Haro
16 marzo, 2026
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Ambulancia

Comunica un particular a SOS Rioja la salida de vía de un coche a la altura del KM-3, de la LR-309, término municipal de Bañares. Como consecuencia del siniestro es trasladada una mujer de 46 años al Hospital San Pedro.

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