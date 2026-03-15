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Victoria del OCISA Haro Rioja Vóley para cerrar la fase regular (0-3)

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Por Radio Haro
15 marzo, 2026
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Tras vencer a Socuéllamos «ahora empieza los bueno» dicen las azules.

(Foto: Redes sociales)

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