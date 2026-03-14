La Biblioteca Nómada organiza el próximo jueves en San Vicente de la Sonsierra un Taller de animación a la lectura de cuentos y juegos

La Biblioteca Nómada organiza el próximo jueves 19 de marzo el taller de animación a la lectura “Cuentos, juegos y mucho más” a cargo de Divertitur. Será en el Salón de Usos Múltiples de San Vicente de la Sonsierra de 18:00 a 19:00 horas. El taller es gratuito, pero hay que inscribirse en el Ayuntamiento de loa localidad.

La Biblioteca Nómada, tras el éxito de su puesta en funcionamiento, llega este año a 16 municipios riojanos, ya que a los diez de la primera edición (Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uru¬ñuela y Huércanos), se han unido en 2026 seis localidades nuevas: Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros.

La Biblioteca Nómada funciona como una biblioteca más de la red de bibliotecas de La Rioja y recorre 16 municipios riojanos que no disponen de un servicio público de lectura. Cada dos semanas, la Biblioteca Nómada vuelve a cada municipio para proporcionar el servicio de orientación bibliográfica y recoger las devoluciones de lo ya leído.

Ofrece una amplia colección de libros, revistas y material educativo para todas las edades. Acerca la cultura y el conocimiento a comunidades rurales o alejadas, fomentando el hábito de la lectura y apoyando el desarrollo educativo de cada localidad. Además, ofrece herramientas para que los niños y jóvenes ocupen su tiempo de ocio leyendo.