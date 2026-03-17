El Consejo de Gobierno aprueba un gasto de más de 760.000 euros para contratar la solución contable de los Ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes

Se trata de un software de contabilidad eficientemente implantado y con un correcto funcionamiento que es imprescindible para que las entidades locales cumplan sus fines y desarrollen su actividad administrativa y financiera.

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación a destinar un total de 763.277,68 euros para contratar la implantación, puesta en funcionamiento, mantenimiento, soporte y formación del software de gestión municipal de contabilidad SPAI SICAL en los Ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores de La Rioja cuya población sea inferior a 20.000 habitantes.

Esta cuantía permitirá prorrogar el contrato actual, cuya vigencia finaliza el próximo 25 de mayo, con la mercantil SPAI INNOVA ASTÍGITAS S.L., propietaria de todos los derechos de propiedad intelectual de la solución tecnológica.

Se trata de una solución tecnológica eficientemente implantada y que funciona correctamente en las entidades adheridas al proyecto, siendo imprescindible su utilización por parte de las entidades para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de su actividad administrativa y económica financiera.

Todos los servicios contratados se prestarán en formato servicio a través de Internet

(SaaS), sin que sea necesario que las entidades locales realicen inversiones de instalación o dotación de infraestructura propia de sistemas. Es responsabilidad de la empresa adjudicataria dotar la infraestructura necesaria para que el servicio funcione correctamente.

El software estará basado en un diseño adaptativo que permita trabajar en multi-dispositivo a través de los navegadores web más extendidos (Edge, IE, Firefox, Chrome, Safari, etc.) o que acceda directamente al servidor de aplicaciones para ejecutar la aplicación web. Por tanto, debe ser una plataforma completamente web en la que no sea necesario para su ejecución el uso de soluciones de escritorio remoto.

Asimismo, ha de incorporar una aplicación para la gestión económica, presupuestaria y contable con arreglo al marco legal definido, principalmente por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

El apartado g del artículo 36.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece la obligación de prestar los servicios de administración electrónica en los municipios con población inferiores a 20.000 habitantes por parte del Gobierno de La Rioja. Un servicio que es necesario contratar ya que el Ejecutivo regional no dispone de medios propios para prestarlo.