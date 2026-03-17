La Banda de Música de Santo Domingo ofrecerá dos conciertos «para dar la bienvenida a la primavera y a la Semana Santa»

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, Óscar Reina, ha presentado las próximas actuaciones de la Banda Municipal de Música, dirigida por Guillermo Hidalgo, que ofrecerá dos conciertos muy especiales durante el mes de marzo.

El primero de ellos, bajo el título “Que suene la primavera”, tendrá lugar el viernes 20 de marzo a las 19:45 horas en el Teatro Cine Avenida. Se trata de una propuesta musical pensada para dar la bienvenida a la nueva estación, con un repertorio alegre, luminoso y lleno de matices, que pondrá en valor la riqueza sonora de la música de banda.

Por otro lado, el sábado 28 de marzo a las 20:45 horas, la Banda Municipal ofrecerá en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada un concierto de Marchas Procesionales con motivo de la Semana Santa. Este recital estará marcado por un carácter más solemne y recogido, en sintonía con el ambiente propio de estas fechas tan significativas.

El concejal de Cultura, Óscar Reina, ha destacado que “estos dos conciertos reflejan la versatilidad y el compromiso de nuestra Banda Municipal, capaz de adaptarse a distintos estilos y emociones, acercando la música a todos los vecinos y visitantes”. Asimismo, ha animado a la ciudadanía a participar en ambas citas, subrayando que “la cultura es un elemento fundamental para la vida social de nuestra ciudad y una seña de identidad de Santo Domingo de la Calzada”.

Desde el Ayuntamiento se invita a todos los públicos a disfrutar de estas veladas musicales, que combinan tradición, emoción y calidad artística, consolidando el papel de la Banda Municipal como uno de los referentes culturales del municipio.