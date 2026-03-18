54 entidades del ámbito público y privado engrosan el ecosistema de emprendimiento de La Rioja tras dos años de su puesta en marcha

El Programa EmprendeRioja ha propiciado el asesoramiento de más de novecientas personas, la firma de seis protocolos con cabeceras de comarca y grupos de acción local, y la activación de once puntos de ayuda en la región. El objetivo común de todos los agentes es conseguir más y mejores iniciativas empresariales, desde startups a pequeños negocios en el mundo rural.

El Gobierno de La Rioja ha reunido dos años después de la puesta en marcha del Programa EmprendeRioja, a muchas de las 54 entidades del ámbito público y privado, como ayuntamientos, centros tecnológicos, empresas, bancos, fundaciones y universidades, que engrosan el ecosistema de emprendimiento en nuestra región.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, coordina este contexto emprendedor con el objetivo común “de conseguir más y mejores iniciativas empresariales, desde startups a pequeños negocios en el mundo rural”, tal y como ha expresado la consejera Belinda León. “Todos los que forman este ecosistema trabajan en favor del emprendimiento y la creación de empresas en esta Comunidad Autónoma”, ha destacado.

León, que ha estado acompañada por unas cuarenta entidades, ha recordado que el ecosistema es uno de los ejes del Plan de Fomento del Emprendimiento, dotado de 30 millones de euros y que hace posible que “todas y cada una de las personas que quieren emprender en La Rioja tengan un asesoramiento personal, la mejor formación e información posibles, financiación a medida, espacios para poner en marcha su iniciativa y apoyo en la captación de negocio”.

Asimismo, la consejera ha puesto en valor “el esfuerzo colectivo de estos dos últimos años, desde que pusimos en marcha este ecosistema, pasando de las ideas a los hechos y consiguiendo que La Rioja sea percibida como un territorio donde el talento se mueve y el capital arriesga, donde emprender es más fácil, más accesible y más posible”.

El Programa EmprendeRioja ha propiciado desde su puesta en marcha en marzo de 2024 el asesoramiento de más de novecientas personas (506 en 2025), la firma de seis protocolos con cabeceras de comarca y grupos de acción local (CEIP Rural, ADRA, ADR), y la activación de once puntos de asesoramiento y apoyo distribuidos por toda la región. Además, la ADER tramitó en 2025 un total de 104 expedientes en la línea de subvenciones destinada a la promoción de emprendedores, que ofrecía hasta un 75 % de ayuda en municipios de menos de 500 habitantes.

El Gobierno de La Rioja ha impulsado la cita de hoy, celebrada en forma de jornada, para activar las conexiones entre todas las partes y reforzar la cultura de comunidad, pasando de un modelo en el que cada actor opera de forma aislada a uno de suma colectiva. Entre los contenidos abordados en este marco, se han repasado las claves de un ecosistema (talento, capital, empresas, etc.), la situación de esta Comunidad Autónoma, el liderazgo y la coordinación entre organismos.