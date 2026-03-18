Haro busca a sus `Jarreros´ para las fiestas

Las candidaturas podrán presentarse del 23 de marzo al 10 de abril en el registro municipal.

El Ayuntamiento de Haro ha hecho públicas las bases que regirán la elección de Jarrera y Jarrero Mayor, así como de Jarrera y Jarrero Infantil 2026, figuras emblemáticas de las fiestas patronales y representantes de la ciudad en los distintos actos institucionales y festivos.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto desde el 23 de marzo hasta el 10 de abril. Las solicitudes podrán formalizarse en el registro municipal, tanto de forma presencial como electrónica.

En el caso de la categoría de Jarrera y Jarrero Mayor, podrán presentarse jóvenes que hayan cumplido los 17 años antes del 24 de junio de 2026 y que estén empadronados en Haro desde, al menos, el 12 de abril de 2024. Las personas seleccionadas recibirán una aportación económica de 1.000 euros en concepto de gastos de representación, destinada a cubrir necesidades derivadas del cargo como vestimenta o preparación personal.

Por su parte, la elección de Jarrera y Jarrero Infantil está dirigida a niños y niñas nacidos en los años 2015, 2016 o 2017, también empadronados en la ciudad en la misma fecha de referencia. En este caso, la designación se realizará mediante sorteo entre todas las candidaturas presentadas, y los seleccionados recibirán una compensación económica de 300 euros.

El fallo del jurado, designado por Decreto de Alcaldía, será inapelable y se dará a conocer el próximo 17 de abril. Posteriormente, la proclamación oficial de los cargos electos tendrá lugar en un acto público cuya fecha y ubicación se anunciarán dentro del programa de fiestas.

Desde el Ayuntamiento se anima a la participación de jóvenes y niños en este proceso, que no solo supone un reconocimiento, sino también una oportunidad de representar a Haro en uno de los momentos más significativos del calendario festivo local.