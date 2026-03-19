Localizada con signos leves de hipotermia una mujer desorientada en una chopera cerca de la presa del Tirón en Haro

Una persona comunicaba a SOS Rioja que se encontraba desorientada en una zona agraria entre las localidades de Anguciana y Haro. Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil y Policía Local de Haro. Cerca de las once de la noche, casi dos horas después de producirse el aviso, comunican los cuerpos intervinientes que la persona ha sido encontrada en una chopera en las inmediaciones del Camino de la Culebra y, unos 100 metros aguas arriba de la presa de Arrauri, en la margen izquierda del ío Tirón, término municipal de Haro.

La persona afectada, una mujer de 42 años y vecina de Plencia (Vizcaya), fue trasladada con signos leves de hipotermia a su domicilio en la localidad de Anguciana.