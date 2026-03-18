El Colegio de Aparejadores lanza el ‘Reto del Hormigón’ entre los escolares riojanos para atraer su atención hacia la profesión de arquitecto técnico

Los equipos de los centros educativos participantes deberán fabricar el hormigón más resistente que se romperá la semana del 20 de abril. El sector de la construcción necesita crear 20.000 empleos en los próximos años para responder a la demanda de viviendas existente.

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de La Rioja (COAATR) ha puesto en marcha el concurso del ‘Reto de Hormigón’ entre los centros educativos riojanos que ofertan bachillerato científico técnico (25 en la actualidad) para llamar la atención de los alumnos y alumnas hacia la profesión de arquitecto técnico dada la manifiesta escasez de estos perfiles para responder a la creciente demanda de viviendas que existe en la actualidad.

A través de esta iniciativa participativa se busca dar a conocer la profesión de arquitectura técnica que solo es capaz de cubrir una de cada cuatro ofertas que se publican.

El concurso

El reto educativo consiste en pergeñar la fórmula idónea para conseguir el hormigón más resistente. Los materiales que se utilizan son muy comunes: cemento, arena, grava y agua y, la mezcla, amasado y secado es un proceso técnico que requiere cuidar al detalle las proporciones, humedad y compactación para asegurar los resultados más óptimos.

Los escolares deberán lograr la fórmula más acertada y, con este fin, han fabricado una muestra de hormigón que en las próximas semanas se secará y, la semana del 20 de abril, se romperá por compresión en un laboratorio especializado. Ganará la muestra más resistente.

El premio consistirá en un viaje a San Sebastián, para visitar Hondalea, el proyecto de la escultora Cristina Iglesias realizado en hormigón y bronce, situado en el interior del faro de la isla.

Una profesión de creciente demanda

En los últimos diez años, el número de estudiantes que han cursado arquitectura técnica ha descendido considerablemente, a pesar de que esta profesión aparece en numerosos rankings estatales como una de las que mayor demanda experimentará en los próximos años.

En los próximos años está prevista la construcción de más de dos millones de nuevas viviendas. Para atender a esta necesidad, se crearán 20.000 nuevos empleos incluyendo a arquitectos técnicos y otros técnicos especializados de obra.

Sin embargo, la falta de relevo generacional está provocando que solo una de cada cuatro vacantes se cubra con profesionales cualificados. En La Rioja, esta realidad es aún más evidente dada la ausencia de opciones para estudiar aquí el grado.

Según los responsables del COAATR “hay pocos grados universitarios con tanta versatilidad”, refiriéndose a los tipos de actividad que realizan; desde la edificación, pasando por la dirección de proyectos, gestión BIM, coordinación de equipos multidisciplinares, creación de proyectos de rehabilitación e interiorismo, la dirección de empresas constructoras, promotoras o inmobiliarias la sostenibilidad y eficiencia energética en edificios, entre otros.

Además, el salario medio es superior a los 40.000 euros, cuenta con “un buen convenio sectorial” y, por lo general, “un horario laboral compatible con la conciliación familiar”, concluyen los responsables del Colegio de Aparejadores.