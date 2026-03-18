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Muy buena competición de Erik Barna y Diego Díaz en el Trofeo Uriarte de Bilbao

Muy buena competición de Erik Barna y Diego Díaz en el Trofeo Uriarte de Bilbao

Por Radio Haro
18 marzo, 2026
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Diego Díaz y Erik Barna tiraron en el Trofeo Uriarte (antiguo Villa de Bilbao). Ambos obtuvieron resultados desiguales en la poule, Erik Barna logró 3 victorias y 2 derrotas por la mínima y Diego Díaz pasó con una sola victoria. Sin embargo, ambos encarrilaron la competición en ronda de 64 ganando (15 a 14) a Galdeano, del Club Navarro de Esgrima y a Delgado del Beleak.

En 32, Erik Barna ganó su cruce ante Balzola, del Suñe. Por su parte, Diego Díaz cayo ante Pastor, también del Suñe. Ya en 16, Erik Barna ganó a Loic, del Club Deportivo Fortuna de San Sebastián. En 8 cayó ante Yago Navarro, del Club Navarro de Esgrima. Un rival que está entre los 20 mejores del ranking nacional.

Muy buena competición para ambos, en la vuelta a la competición de Diego Díaz, tras varios años, y en el primer Absoluto de Erik Barna.

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