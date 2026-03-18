Javier Navarro, del Echaurren, segundo clasificado en el Concurso Regional de Sumilleres de La Rioja 2026

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) de Logroño ha acogido la final del Concurso Regional de Sumilleres de La Rioja 2026, organizado por la Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja, en una jornada dedicada a la profesión de sumiller que reunió a profesionales del sector y a numeroso público que quiso seguir en directo el desarrollo de la competición.

El certamen fue inaugurado por Chefe Paniego, presidente de la Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja, y estuvo presentado por Juanjo Figueroa, co-director del Título Oficial de Sumillería de La Rioja, que se imparte actualmente en el propio Centro de la Cultura del Rioja.

Tras las diferentes pruebas celebradas a lo largo del día, el jurado proclamó campeón del Concurso Regional Sumilleres de La Rioja 2026 a Iván Sánchez (sumiller del restaurante Venta Moncalvillo), mientras que el segundo puesto fue para Javier Navarro (sumiller del Hotel Restaurante Echaurren Relais & Châteaux), la tercera clasificada fue Beatriz Reina (sumiller del restaurante de Marqués de Riscal).

En esta edición (primera desde la nueva adhesión de la Asociación a la UES) han participado también Víctor López (director y guía de Tours Logroño y coordinador de relaciones públicas de Bodegas Campo Viejo e Ysios) y Laura Moreira (sumiller del restaurante Ajonegro) grandes profesionales vinculados al mundo del vino y la hostelería en La Rioja.

Entre los concursantes se encontraban Laura Moreira, y Javier Navarro, ambos alumnos del actual Título Oficial en Sumillería que se imparte en el Centro de la Cultura del Rioja, un programa formativo que contribuye a impulsar la profesionalización del sector en la región.

El concurso contó con un jurado formado por reconocidos profesionales del ámbito vitivinícola, del turismo y de la sumillería, un equipo plural que permitió valorar las distintas pruebas desde diferentes perspectivas de la profesión, como la cata, el servicio, el conocimiento del vino o la capacidad de recomendación.

Desde la organización se quiso agradecer especialmente la implicación del jurado y el alto nivel demostrado por todos los participantes, así como el compromiso de los profesionales que han formado parte de esta primera edición.

La final del campeonato, celebrada en el Ágora del CCR y abierta al público, se desarrolló en un ambiente emocionante y participativo, permitiendo a los asistentes conocer de cerca algunas de las habilidades que forman parte del trabajo diario de los sumilleres. La asociación ha querido agradecer también la presencia de todas las personas que se acercaron al CCR para seguir la final en directo.

Iván Sánchez y Javier Navarro representarán a La Rioja en el 31º Campeonato Oficial de España de Sumilleres, organizado por la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UES), que se celebrará el próximo 16 de abril en el Salón Gourmets.

Con esta edición, la Asociación Cultural Sumilleres de La Rioja inicia una nueva etapa en la organización del concurso regional con el objetivo de consolidar este encuentro como una cita anual para los profesionales del vino y la sumillería en la comunidad.