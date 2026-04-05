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La Peña Juventud de Nájera prepara una nueva edición de su `Escaparate del Rioja´

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Por Radio Haro
5 abril, 2026
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El sábado 25 de abril es la fecha para la celebración de la duodécima edición de la actividad.

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Etiquetasnájerapeña juventud
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