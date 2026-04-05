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VÍDEO | Momentos de la Semana Santa en Haro (I)

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Por Radio Haro
5 abril, 2026
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Entrada en Santo Tomás de la procesión del Santo Entierro.

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