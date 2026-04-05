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Arde un vehículo en Ojacastro por un fallo eléctrico

Arde un vehículo en Ojacastro por un fallo eléctrico

Por Radio Haro
5 abril, 2026
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Guardia Civil alerta a SOS Rioja del incendio de un vehículo en la LR-111, en el término de Ojacastro. Se moviliza a Bomberos del CEIS y Mantenimiento de Carreteras. El vehículo ha sufrido una avería eléctrica. No se han registrado daños personales.

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