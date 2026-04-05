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Se quema una casa en San Vicente de la Sonsierra

Se quema una casa en San Vicente de la Sonsierra

Por Radio Haro
5 abril, 2026
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Un particular alerta a SOS Rioja del incendio de una casa en la calle Fortaleza de San Vicente de la Sonsierra. En el incendio ha resultado afectado el tejado, que ha colapsado; el atico, y la cocina. Ha sido necesario realizar labores de apuntalamiento. No se han registrado daños personales.

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