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Tres heridos en la colisión de un camión y una furgoneta en la AP-68 en Haro

Tres heridos en la colisión de un camión y una furgoneta en la AP-68 en Haro

Por Radio Haro
5 abril, 2026
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Un particular alerta a SOS Rioja de la colisión de un camión vacío de mercancías peligrosas y una furgoneta en la AP-68, en el término de Haro. Como consecuencia del accidente han resultado heridos los tres ocupantes de la furgoneta. Se moviliza a Bomberos del CEIS, Guardia Civil, Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y Puesto de Control de AP-68. Los heridos son evacuados al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

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