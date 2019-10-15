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Nájera ya ha designado a los componentes de sus mesas electorales

Nájera ya ha designado a los componentes de sus mesas electorales

Por Radio Haro
15 octubre, 2019
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SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTES, VOCALES Y SUPLENTES DE LAS MESAS ELECTORALES, EN LAS ELECCIONES GENERALES A CELEBRAR EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DISTRITO 01 – SECCIÓN 001 – Mesa Única (Colegio Ntra. Señora de La Piedad)

TITULARES:

PRESIDENTE:                      JAVIER DEL CAMPO GONZÁLEZ

VOCAL 1º      :                     HENAR MARÍA ARZA GARCÍA

VOCAL 2º      :                     ALEXANDER RICO SÁEZ

SUPLENTES:

DE PRESIDENTE – 1º:        Mª. PILAR DUEÑAS LASECA

DE PRESIDENTE – 2º:        IVÁN ARÉVALO SÁEZ

DE VOCAL 1º – 1º:             CRISTINA RUIZ RUIZ DE OÑA

DE VOCAL 1º – 2º:             ELIER CAÑAS LACALLE

DE VOCAL 2º – 1º:             JESÚS GARCÍA MAYORAL

DE VOCAL 2º – 2º:             ANA MARÍA ALONSO MARÍN

DISTRITO 01 – SECCIÓN 002 – Mesa Única (Frontón municipal – Avda. La Rioja, 9)

TITULARES:

PRESIDENTE:                      ABDELAZIZ EL BAKALI EL BAKALI

VOCAL 1º      :                     AITOR AZPIAZU MATEOS

VOCAL 2º      :                     PILAR ALBELDA PORRES

SUPLENTES:

DE PRESIDENTE – 1º:        MARCOS MARTÍNEZ HERNÁEZ

DE PRESIDENTE – 2º:        FÉLIX DOMÍNGUEZ SOBRÓN

DE VOCAL 1º – 1º:             OCTAVIO RUIZ PÉREZ-CABALLERO

DE VOCAL 1º – 2º:             ABILIO FERNÁNDEZ GARCÍA

DE VOCAL 2º – 1º:             HERMINIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ

DE VOCAL 2º – 2º:             JOSÉ FÉLIX DÍAZ VILLAESCUSA

DISTRITO 02 – SECCIÓN 001 – Mesa Única Frontón municipal – Avda. La Rioja, 9)

TITULARES:

PRESIDENTE:                      ANTONIO BELARRE CABRERA

VOCAL 1º      :                     JONATAN ANGULO HIERRO

VOCAL 2º      :                     MARÍA CANDELAS MATUTE IRUZUBIETA

SUPLENTES:

DE PRESIDENTE – 1º:        ALBA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

DE PRESIDENTE – 2º:        M’HAMED MOUFAKIR AINASSE

DE VOCAL 1º – 1º:             ALBA MUÑOZ BUSTO

DE VOCAL 1º – 2º:             MONTSERRAT PICÓN ANDRÉS

DE VOCAL 2º – 1º:             VANESSA URCEY ALONSO

DE VOCAL 2º – 2º:             ARMANDO PACHECO LÓPEZ

DISTRITO 02 – SECCIÓN 002 – Mesa A (I.E.S. “Rey Don García”)

TITULARES:

PRESIDENTE:                      NAIARA FERNÁNDEZ BARQUÍN

VOCAL 1º      :                     JORGE GARCÍA CASAS

VOCAL 2º      :                     NATIVIDAD GARCÍA GARACHANA

 SUPLENTES:

DE PRESIDENTE – 1º:        EDUARDO GÁMEZ GARCÍA

DE PRESIDENTE – 2º:        FERNANDO GARCÍA VILLACIÁN

DE VOCAL 1º – 1º:             MIGUEL ÁNGEL CARRETERO MATEOS

DE VOCAL 1º – 2º:             ANA ISABEL BARQUÍN APELLANIZ

DE VOCAL 2º – 1º:             ROSA MARÍA ÁLVAREZ BOHOYO

DE VOCAL 2º – 2º:             ANTONIO CANAL HUETO

DISTRITO 02 – SECCIÓN 002 – Mesa B (I.E.S. “Rey Don García”)

TITULARES:

PRESIDENTE:                      DIEGO SERGIO URIARTE

VOCAL 1º      :                     JUDITH MARIJUÁN TURZA

VOCAL 2º      :                     JUAN CARLOS MARTÍNEZ SALINAS

SUPLENTES:

DE PRESIDENTE – 1º:        CRISTIAN MENDOZA FERNÁNDEZ

DE PRESIDENTE – 2º:        MARÍA TERESA MANZANARES CAÑAS

DE VOCAL 1º – 1º:             PEDRO RIOJA NAVARRETE

DE VOCAL 1º – 2º:            ROMÁN TOSCO ORTEGA

DE VOCAL 2º – 1º:             FÁTIMA SÁEZ FERNÁNDEZ

DE VOCAL 2º – 2º:             JUAN CARLOS PEINADO MANRIQUE

 

DISTRITO 02 – SECCIÓN 003 – Mesa A (I.E.S. “Rey Don García”)

TITULARES:

PRESIDENTE:                      NOELIA BAJO VILLAR

VOCAL 1º      :                     NATALIA BLANCO VILLAR

VOCAL 2º      :                     LUIS FERNANDO GARCÍA GONZÁLEZ

SUPLENTES:

DE PRESIDENTE – 1º:        JOAQUÍN AZOFRA JIMÉNEZ

DE PRESIDENTE – 2º:        JAVIER BENITO DÍEZ

DE VOCAL 1º – 1º:             MARÍA ÁNGELES FERRERO RODRÍGUEZ

DE VOCAL 1º – 2º:             JAVIER ESCALERA MANZANARES

DE VOCAL 2º – 1º:             ÁLVARO AZOFRA ALIENDE

DE VOCAL 2º – 2º:             VÍCTOR CUEVAS GARCÍA

DISTRITO 02 – SECCIÓN 003 – Mesa B (I.E.S. “Rey Don García”)

TITULARES:

PRESIDENTE:                      MIRIAN MAEZTU CALVO

VOCAL 1º      :                     LUÍS LUZURIAGA MANERO

VOCAL 2º      :                     RAÚL DEL REY ITURRIOZ

 

SUPLENTES:

DE PRESIDENTE – 1º:        SONIA MARÍA SIERRA CEDRÚN

DE PRESIDENTE – 2º:        JOSÉ IGNACIO LARA NAJARRO

DE VOCAL 1º – 1º:             MARÍA BEGOÑA PLAZA PÉREZ

DE VOCAL 1º – 2º:             JUAN PELAYO VILLOSLADA PÉREZ

DE VOCAL 2º – 1º:             SILVIA PÉREZ MENDOZA

DE VOCAL 2º – 2º:             RICARDO LAHERA ALESÓN

DISTRITO 02 – SECCIÓN 004 – Mesa A (Frontón municipal – Avda. La Rioja, 9)

TITULARES:

PRESIDENTE:                      ALBERTO GARCÍA PRIETO

VOCAL 1º      :                     JOSÉ RAMÓN ARANDA MEDINA

VOCAL 2º      :                     ANA ROSA GARCÍA MORENO

SUPLENTES:

DE PRESIDENTE – 1º:        ROSA MARÍA IBÁÑEZ SÁENZ

DE PRESIDENTE – 2º:        SARA GUINEA LEÓN

DE VOCAL 1º – 1º:             MARTA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

DE VOCAL 1º – 2º:             INMACULADA GUIRADO INFANTE

DE VOCAL 2º – 1º:             DANIEL BAQUERO MARTÍNEZ

DE VOCAL 2º – 2º:             MIGUEL JODROVICH BLANCO

DISTRITO 02 – SECCIÓN 004 – Mesa B (Frontón municipal – Avda. La Rioja, 9)

TITULARES:

PRESIDENTE:                      JOSÉ LUIS VELASCO IZQUIERDO

VOCAL 1º      :                     PABLO MAGAÑA SANCHA

VOCAL 2º      :                     FERMÍN VILLAR GARCÍA

SUPLENTES:

DE PRESIDENTE – 1º:        MARÍA ROSANA MARTÍNEZ UGARTE

DE PRESIDENTE – 2º:        SUSANA PÉREZ MONTES

DE VOCAL 1º – 1º:             SANTIAGO SELFA TOBARUELA

DE VOCAL 1º – 2º:             MARÍA DEL MAR VILLACIÁN GLERA

DE VOCAL 2º – 1º:             ANA CRISTINA VILLAVERDE SÁENZ

DE VOCAL 2º – 2º:             JESÚS ÁNGEL MARTÍNEZ QUIROGA

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