Nájera ya ha designado a los componentes de sus mesas electorales
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SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTES, VOCALES Y SUPLENTES DE LAS MESAS ELECTORALES, EN LAS ELECCIONES GENERALES A CELEBRAR EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2019.
DISTRITO 01 – SECCIÓN 001 – Mesa Única (Colegio Ntra. Señora de La Piedad)
TITULARES:
PRESIDENTE: JAVIER DEL CAMPO GONZÁLEZ
VOCAL 1º : HENAR MARÍA ARZA GARCÍA
VOCAL 2º : ALEXANDER RICO SÁEZ
SUPLENTES:
DE PRESIDENTE – 1º: Mª. PILAR DUEÑAS LASECA
DE PRESIDENTE – 2º: IVÁN ARÉVALO SÁEZ
DE VOCAL 1º – 1º: CRISTINA RUIZ RUIZ DE OÑA
DE VOCAL 1º – 2º: ELIER CAÑAS LACALLE
DE VOCAL 2º – 1º: JESÚS GARCÍA MAYORAL
DE VOCAL 2º – 2º: ANA MARÍA ALONSO MARÍN
DISTRITO 01 – SECCIÓN 002 – Mesa Única (Frontón municipal – Avda. La Rioja, 9)
TITULARES:
PRESIDENTE: ABDELAZIZ EL BAKALI EL BAKALI
VOCAL 1º : AITOR AZPIAZU MATEOS
VOCAL 2º : PILAR ALBELDA PORRES
SUPLENTES:
DE PRESIDENTE – 1º: MARCOS MARTÍNEZ HERNÁEZ
DE PRESIDENTE – 2º: FÉLIX DOMÍNGUEZ SOBRÓN
DE VOCAL 1º – 1º: OCTAVIO RUIZ PÉREZ-CABALLERO
DE VOCAL 1º – 2º: ABILIO FERNÁNDEZ GARCÍA
DE VOCAL 2º – 1º: HERMINIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
DE VOCAL 2º – 2º: JOSÉ FÉLIX DÍAZ VILLAESCUSA
DISTRITO 02 – SECCIÓN 001 – Mesa Única Frontón municipal – Avda. La Rioja, 9)
TITULARES:
PRESIDENTE: ANTONIO BELARRE CABRERA
VOCAL 1º : JONATAN ANGULO HIERRO
VOCAL 2º : MARÍA CANDELAS MATUTE IRUZUBIETA
SUPLENTES:
DE PRESIDENTE – 1º: ALBA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DE PRESIDENTE – 2º: M’HAMED MOUFAKIR AINASSE
DE VOCAL 1º – 1º: ALBA MUÑOZ BUSTO
DE VOCAL 1º – 2º: MONTSERRAT PICÓN ANDRÉS
DE VOCAL 2º – 1º: VANESSA URCEY ALONSO
DE VOCAL 2º – 2º: ARMANDO PACHECO LÓPEZ
DISTRITO 02 – SECCIÓN 002 – Mesa A (I.E.S. “Rey Don García”)
TITULARES:
PRESIDENTE: NAIARA FERNÁNDEZ BARQUÍN
VOCAL 1º : JORGE GARCÍA CASAS
VOCAL 2º : NATIVIDAD GARCÍA GARACHANA
SUPLENTES:
DE PRESIDENTE – 1º: EDUARDO GÁMEZ GARCÍA
DE PRESIDENTE – 2º: FERNANDO GARCÍA VILLACIÁN
DE VOCAL 1º – 1º: MIGUEL ÁNGEL CARRETERO MATEOS
DE VOCAL 1º – 2º: ANA ISABEL BARQUÍN APELLANIZ
DE VOCAL 2º – 1º: ROSA MARÍA ÁLVAREZ BOHOYO
DE VOCAL 2º – 2º: ANTONIO CANAL HUETO
DISTRITO 02 – SECCIÓN 002 – Mesa B (I.E.S. “Rey Don García”)
TITULARES:
PRESIDENTE: DIEGO SERGIO URIARTE
VOCAL 1º : JUDITH MARIJUÁN TURZA
VOCAL 2º : JUAN CARLOS MARTÍNEZ SALINAS
SUPLENTES:
DE PRESIDENTE – 1º: CRISTIAN MENDOZA FERNÁNDEZ
DE PRESIDENTE – 2º: MARÍA TERESA MANZANARES CAÑAS
DE VOCAL 1º – 1º: PEDRO RIOJA NAVARRETE
DE VOCAL 1º – 2º: ROMÁN TOSCO ORTEGA
DE VOCAL 2º – 1º: FÁTIMA SÁEZ FERNÁNDEZ
DE VOCAL 2º – 2º: JUAN CARLOS PEINADO MANRIQUE
DISTRITO 02 – SECCIÓN 003 – Mesa A (I.E.S. “Rey Don García”)
TITULARES:
PRESIDENTE: NOELIA BAJO VILLAR
VOCAL 1º : NATALIA BLANCO VILLAR
VOCAL 2º : LUIS FERNANDO GARCÍA GONZÁLEZ
SUPLENTES:
DE PRESIDENTE – 1º: JOAQUÍN AZOFRA JIMÉNEZ
DE PRESIDENTE – 2º: JAVIER BENITO DÍEZ
DE VOCAL 1º – 1º: MARÍA ÁNGELES FERRERO RODRÍGUEZ
DE VOCAL 1º – 2º: JAVIER ESCALERA MANZANARES
DE VOCAL 2º – 1º: ÁLVARO AZOFRA ALIENDE
DE VOCAL 2º – 2º: VÍCTOR CUEVAS GARCÍA
DISTRITO 02 – SECCIÓN 003 – Mesa B (I.E.S. “Rey Don García”)
TITULARES:
PRESIDENTE: MIRIAN MAEZTU CALVO
VOCAL 1º : LUÍS LUZURIAGA MANERO
VOCAL 2º : RAÚL DEL REY ITURRIOZ
SUPLENTES:
DE PRESIDENTE – 1º: SONIA MARÍA SIERRA CEDRÚN
DE PRESIDENTE – 2º: JOSÉ IGNACIO LARA NAJARRO
DE VOCAL 1º – 1º: MARÍA BEGOÑA PLAZA PÉREZ
DE VOCAL 1º – 2º: JUAN PELAYO VILLOSLADA PÉREZ
DE VOCAL 2º – 1º: SILVIA PÉREZ MENDOZA
DE VOCAL 2º – 2º: RICARDO LAHERA ALESÓN
DISTRITO 02 – SECCIÓN 004 – Mesa A (Frontón municipal – Avda. La Rioja, 9)
TITULARES:
PRESIDENTE: ALBERTO GARCÍA PRIETO
VOCAL 1º : JOSÉ RAMÓN ARANDA MEDINA
VOCAL 2º : ANA ROSA GARCÍA MORENO
SUPLENTES:
DE PRESIDENTE – 1º: ROSA MARÍA IBÁÑEZ SÁENZ
DE PRESIDENTE – 2º: SARA GUINEA LEÓN
DE VOCAL 1º – 1º: MARTA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ
DE VOCAL 1º – 2º: INMACULADA GUIRADO INFANTE
DE VOCAL 2º – 1º: DANIEL BAQUERO MARTÍNEZ
DE VOCAL 2º – 2º: MIGUEL JODROVICH BLANCO
DISTRITO 02 – SECCIÓN 004 – Mesa B (Frontón municipal – Avda. La Rioja, 9)
TITULARES:
PRESIDENTE: JOSÉ LUIS VELASCO IZQUIERDO
VOCAL 1º : PABLO MAGAÑA SANCHA
VOCAL 2º : FERMÍN VILLAR GARCÍA
SUPLENTES:
DE PRESIDENTE – 1º: MARÍA ROSANA MARTÍNEZ UGARTE
DE PRESIDENTE – 2º: SUSANA PÉREZ MONTES
DE VOCAL 1º – 1º: SANTIAGO SELFA TOBARUELA
DE VOCAL 1º – 2º: MARÍA DEL MAR VILLACIÁN GLERA
DE VOCAL 2º – 1º: ANA CRISTINA VILLAVERDE SÁENZ
DE VOCAL 2º – 2º: JESÚS ÁNGEL MARTÍNEZ QUIROGA