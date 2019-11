CCOO no descarta movilizaciones en diciembre en el servicio de ayuda a domicilio en los pueblos de la mancomunidad de Rioja Alta

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

Según el sindicato, “las trabajadoras dicen `Basta Ya´, ante la chapucera gestión de la empresa PEOPLE PLUS INNOVATION – OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L, con la complicidad del Consejo de la Mancomunidad de Rioja Alta”.

CCOO denuncia que “la complicidad del Consejo de la Mancomunidad de Rioja Alta con la empresa Optima Facility Services SL, está perjudicando gravemente la atención a personas dependientes en el Servicio de Ayuda a Domicilio en pueblos como: Rodezno, Briones, San Vicente de la Sonsierra, San Asensio, Abalos, Briñas Castañares de Rioja, Baños de Rioja, Ollauri, San Torcuato, Hervías, Gimileo y Cidamón.

La empresa adjudicataria de la gestión del servicio de Ayuda a Domicilio en los pueblos de esta Mancomunidad está incumpliendo con las condiciones establecidas en la Ley de Contratación Pública, y con lo establecido en el VII Convenio Colectivo de Atención a Personas Dependientes, y todo ello con la pasividad del “DESAPARECIDO” Consejo de la Mancomunidad, cuya PRESIDENCIA ostenta la Alcaldía del Ayuntamiento de Rodezno a fecha de adjudicación el 14 de enero de 2019.

El Consejo de la Mancomunidad está teniendo una total dejadez al no velar por el cumplimiento de la empresa Optima Facility (People Plus Innovation) en el contrato de atención a personas dependientes.

El caos reina en la Coordinación del Servicio, y son las propias trabajadoras las que soportan la carga de dar una buena calidad de atención al usuario.

La empresa Optima Facility (People Plus) está denunciada por jugar con la salud de las trabajadoras al no hacer los reconocimientos médicos obligatorios, no realiza la formación en prevención de riesgos laborales, no aplica correctamente los desplazamientos, exceso de horas extraordinarias, no aplica correctamente el IRPF, el registro de jornada diaria no es el real, falta de calendario laboral etc.

CCOO hace responsable al Consejo de la Mancomunidad de Rioja Alta de la nefasta gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio y de los incumplimientos en materia laboral por parte de la empresa Optima Facility – People Plus Innovation.

La Ley de Contratación Pública establece que la responsabilidad no finaliza con la adjudicación, si no que tras la firma del contrato se deben de extremar las responsabilidades vigilando su cumplimiento.

Desde CCOO vemos fácilmente que se convoquen movilizaciones para el mes de diciembre en el servicio de ayuda a domicilio en los pueblos de la mancomunidad.